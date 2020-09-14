Решетова пошла в ресторан с пожилым мужчиной после расставания с Тимати

Судя по всему, девушка сохранила теплые отношения с родными своего экс-возлюбленного. Неизвестно, общается ли Анастасия Решетова с матерью рэпера Симоной Юнусовой, но с его отцом и сводной сестрой дружит.
24-летняя "Первая вице-мисс Россия – 2014" поужинала с Ильдаром Юнусовым и его дочерью Анной в ресторане столичного парка "Зарядье". Отец Тимати прилетел в Москву из Франции. На встречу с ним Анастасия Решетова привезла его внука Ратмира.
Модель выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото этого вечера. На одном из них знаменитость сидит за столом в черном топе с глухим воротником и юбке-карандаше, открывающей ее длинные стройные ноги. Соблазнительный наряд девушка дополнила ботильонами на шпильке с открытым мыском. "Семейный ужин", – подписала снимки Анастасия Решетова.
Как писал "Дни.ру", Анастасия Решетова после расставания с Тимати не бедствует. Девушка зарабатывает около одного миллиона рублей в месяц только в "Инстаграм". Кроме того, у нее есть салоны красоты. Также модели досталась квартира на Шаболовке, в которой она жила вместе с Тимуром Юнусовым.
Напомним, поклонники звездной пары поговаривали, что мать рэпера недолюбливает Анастасию Решетову. Пользователи Сети отмечали, что женщина частенько публикует избранницу сына в неприглядном виде и отзывается о ней как бы "сквозь зубы", очень холодно, либо с насмешкой. Сама Симона Юнусова эти слухи не подтверждала.
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