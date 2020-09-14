Как и на что будет жить брошенная Тимати Решетова

По словам модели, как родители они постараются сделать все, чтобы сохранить дружбу ради сына Ратмира, которому еще нет и года. В выходные девушка опубликовала несколько умилительных видео с малышом и бывшим возлюбленным. Несмотря на разрыв, пара продолжает общение.
Конечно, поклонников в первую очередь интересует, а на что же будет жить Анастасия Решетова после расставания с состоятельным Тимати. По слухам, артист еще месяц назад переехал в съемную квартиру, а апартаменты, в которых проживал с моделью, оставил ей. Точнее, жилье официально оформлено на Ратмира. Как минимум квартирный вопрос девушке решать не придется, сообщает "Экспресс газета".
Также за шесть лет отношений с Тимати модель успела построить неплохой бизнес – у девушки есть собственная сеть салонов красоты. Правда, как сообщают инсайдеры, основной доход звезде приносит "Инстаграм".
Анастасия Решетова ведет популярный блог, на который подписаны почти четыре миллиона читателей. Реклама, которую модель продает, дает ей порядка миллиона рублей в месяц – довольно неплохо для мамочки в декретном отпуске.
Пока пара решает, как жить после расставания и воспитывать общего сына, поклонники пытаются найти причину, по которой ребята разошлись. Многие уверены, что ключевую роль сыграли натянутые отношения Решетовой с мамой Тимати. По слухам, она не приняла избранницу наследника.
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