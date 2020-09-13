Самойлова не может смириться с изменами Джигана

Несколько месяцев подряд многочисленная аудитория наблюдала за семейными разборками Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Несмотря на то, что пара официально объявила о своем воссоединении, у наблюдательных пользователей социальной сети закрадываются сомнения насчет счастливого брака звезд.

Выяснилось, что между звездной парой не так уж все и гладко. Оксана Самойлова до сих пор не может простить измену мужа.

Накануне модель выходила на связь с поклонниками и отвечала на часто задаваемые вопросы. Девушек волновало только одно: как Самойловой удалось смириться с похождениями рэпера.

Стоит отметить, что Оксана не стала обманывать подписчиц и откровенно заявила, что до сих пор не может справиться со своими эмоциями.

Блогер все еще пытается принять случившееся и отпустить все грехи Джигана ради их совместного будущего.

"Простить и пытаться простить – я в пути. Пока не знаю, честно говоря. Думаю, это гораздо сложнее, чем уйти. Через пару лет я смогу ответить. Время покажет", – откровенно призналась бизнесвумен.



По словам Самойловой, она больше всего переживает за детей. Звездные наследники часто ссорятся между собой, иногда дело доходит и до драк.

Теперь главной задачей Оксаны является правильное воспитание трех дочерей и совсем маленького сына. Модель все же пытается внушить детям, что они самые близкие люди друг для друга.

Пока все старания Самойловой увенчались провалом. В роликах, которые выкладывает Оксана, наследники постоянно спорят. Но стоит отметить, что такие отношения – скорее норма для малышей, поэтому блогер уже привыкла к подобным ситуациям.