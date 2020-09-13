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Шоу-бизнес
Самойлова не может смириться с изменами Джигана

Самойлова не может смириться с изменами Джигана

Оксана Самойлова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько месяцев подряд многочисленная аудитория наблюдала за семейными разборками Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Несмотря на то, что пара официально объявила о своем воссоединении, у наблюдательных пользователей социальной сети закрадываются сомнения насчет счастливого брака звезд.
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Выяснилось, что между звездной парой не так уж все и гладко. Оксана Самойлова до сих пор не может простить измену мужа.

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Накануне модель выходила на связь с поклонниками и отвечала на часто задаваемые вопросы. Девушек волновало только одно: как Самойловой удалось смириться с похождениями рэпера.

Стоит отметить, что Оксана не стала обманывать подписчиц и откровенно заявила, что до сих пор не может справиться со своими эмоциями.

Блогер все еще пытается принять случившееся и отпустить все грехи Джигана ради их совместного будущего.

"Простить и пытаться простить – я в пути. Пока не знаю, честно говоря. Думаю, это гораздо сложнее, чем уйти. Через пару лет я смогу ответить. Время покажет", – откровенно призналась бизнесвумен.

По словам Самойловой, она больше всего переживает за детей. Звездные наследники часто ссорятся между собой, иногда дело доходит и до драк.

Теперь главной задачей Оксаны является правильное воспитание трех дочерей и совсем маленького сына. Модель все же пытается внушить детям, что они самые близкие люди друг для друга.

Пока все старания Самойловой увенчались провалом. В роликах, которые выкладывает Оксана, наследники постоянно спорят. Но стоит отметить, что такие отношения – скорее норма для малышей, поэтому блогер уже привыкла к подобным ситуациям.

Автор: 13 сентября 2020, 17:59 Источник: Инстаграм Оксаны Самойловой ✓ Надежный источник
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