Прилучный решил продать особняк ради совместной жизни с Карпович

Сразу после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный закрутил роман с Мирославой Карпович. Возлюбленные уже живут вместе.

Приближенные к окружению Прилучного сообщили журналистам, что актер продает особняк, в котором раньше жил с Муцениеце и наследниками. Выставить дом на торги якобы посоветовала Карпович. Правда, Павлу еще предстоит выплатить кредит за дом – около 70 миллионов рублей.

Возлюбленные сейчас живут в другом месте: в четырехэтажном доме близ коттеджного поселка Трувиль. С временным жильем, в котором практически нет мебели, Прилучному помогли друзья.

Из-за переезда Павлу и Мирославе пришлось пропустить фестиваль "Кинотавр". Некоторые же предполагают, что актеры не пришли на мероприятие из-за коронавируса, который у них обнаружили. Однако точной информации об этом нет.

Напомним, о разводе Прилучного и Муцениеце стало известно в феврале этого года. По словам Агаты, она больше не могла терпеть ссоры и скандалы. В апреле актриса в слезах записала видео и рассказала общественности, что Павел поднял на нее руку и напугал детей.

Как ни странно, сейчас Муцениеце положительно отзывается о Прилучном. Она не скрывает, что любит экс-супруга, несмотря ни на что. В своем шоу "Честный развод" Агата часто делится подробностями своего брака со звездой "Мажора".