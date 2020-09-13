Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Воскресенье
13 сентября
Лента новостей
13:09
Играют роли: изображающих счастливую семейную жизнь Пугачеву и Галкина закидали камнями
12:47
Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор
12:44
"Ужасное лицо": Народ шокирован внешностью Пугачевой
12:27
"Как развидеть и уснуть?": Певцов после пневмонии обрел необычные способности
12:15
Беременная Подольская разоблачила Топурию
12:01
Асмус не может связать и двух слов на съемочной площадке
11:28
Бледанс пообещала выдать тайну Козловского за деньги
11:28
44-летняя Хаматова разделась для красной дорожки
11:03
Решетова после расставания с Тимати стала миллионершей
10:32
Эксперт: Лукашенко упустил шанс уйти вовремя и "красиво"
10:22
Соловьев нанес неожиданный удар осужденному Ефремову
08:03
Катерина Шпица попала в нелепую историю
06:02
Лера Кудрявцева сняла молодого садовника
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 сентября 2020 года
04:01
"Икона": Успенская кокетливо оседлала кушетку
02:00
"Красота – страшная": Чурикова без макияжа ошарашила народ
22:04
Татьяну Арнтгольц перепутали с сестрой
20:07
Россию предупредили об опасности сближения с Белоруссией
20:05
"Старая бабка с розовыми волосами": Оксана Самойлова решила сменить имидж
18:06
Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России
17:56
"Это чипирование было": Газманов сделал прививку от коронавируса
17:40
"Это любовь": Агаларов растрогал до глубины души внезапным признанием
17:05
Звезды сериала "Чики" во главе с Горбачевой забыли о страшной угрозе
16:58
Выгнали со свистом: Дмитрий Шепелев не успел попрощаться с Эрнстом
16:19
Обжиться еще не успели: фигуристка Евгения Медведева показала новый дом
16:06
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отметили 12-ю годовщину со дня свадьбы
16:04
Разгон женского марша в Минске сняли на видео
15:33
Составит компанию: Пашаев может отправиться вслед за Ефремовым
15:31
Жестокая реальность: Боярская рассказала об ограничениях в театре
15:30
Дочь Ельцина обратилась к белорусам после протестов
15:02
Агузарова 30 лет вынашивала сенсацию
14:52
"Булочка": беременная звезда "Великолепного века" показала пухлые щеки
14:51
Пищевой наркоман: Утяшева поставила себе неутешительный диагноз
13:56
"Было много боли": Киркоров не может смириться с новыми романом Бузовой
13:41
Андрей Разин напророчил войну и голод
13:24
Названа причина прощения Россией Лукашенко
13:24
Раскрыта методика учета погибших от коронавируса в России
13:18
Начинающая фигуристка: Ольга Бузова получила серьезную травму на съемках проекта
13:05
"Борис борись!": Корчевников опроверг информацию о потере слуха
12:25
Безработица и пожирающая пустота: звезда сериала "Счастливы вместе" назвала последствия комы
12:19
"Не обольщайся, старуха": мать Тимати проклинают из-за неудачной личной жизни рэпера
11:30
"С другим вовсю": веселая вдова Диденко заставила экс-ведущую "Дома-2" плеваться от отвращения
11:27
Гарик Харламов шокировал новостями о состоянии своего здоровья
10:55
"И это мама 4 детей": Екатерина Климова развела ноги в Турции
10:48
"Этот день посвящен Иосифу Кобзону": Розенбаум почтил память артиста на боксерском ринге
10:41
Бабушкин внучек: кто займется воспитанием сына расставшихся Тимати и Решетовой
08:08
"Кровь девственниц": Рудковская заинтриговала банкой с секретным красным напитком
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 сентября 2020 года
04:02
Напряжение усилилось: взбешенная новым романом Питта Джоли решила мстить актеру
02:02
"Как будто себя предлагает": Нюша оголила пятую точку и объявила конкурс
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дочь Ельцина обратилась к белорусам после протестов
Политолог: Путин решит судьбу Лукашенко, его дни сочтены
Разгон женского марша в Минске сняли на видео
"Рожавшую не хочет": Миро объяснила разрыв между Тимати и Решетовой
Выгнали со свистом: Дмитрий Шепелев не успел попрощаться с Эрнстом
"Это чипирование было": Газманов сделал прививку от коронавируса
Шоу-бизнес
Играют роли: изображающих счастливую семейную жизнь Пугачеву и Галкина закидали камнями

Играют роли: изображающих счастливую семейную жизнь Пугачеву и Галкина закидали камнями

Алла Пугачева. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Галкин и Алла Пугачева предпочитают делиться подробностями из своей жизни с многочисленной аудиторией. На этот раз звездная пара поделилась забавным видео, на котором отчетливо видно, что всеми известные личности прекрасно чувствуют себя рядом друг с другом.
прочитано 261 раз

Примадонна и юморист уже 20 лет не расстаются. Сейчас они воспитывают шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.

ПО ТЕМЕ

"Ужасное лицо": Народ шокирован внешностью Пугачевой

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

У звездных родителей появились новые обязанности. Теперь наследники ходят в школу и требуют большего внимания. Но несмотря на красивую картинку, все чаще стали появляться слухи о том, что знаменитая пара отечественного шоу-бизнеса переживает разлад.

Поговаривают, что Галкин и Пугачева вот-вот разведутся. Комик даже лично опроверг эту информацию, но это не помогло предотвратить появление сплетен и домыслов.

Остается только гадать, специально ли Пугачева и Галкин стали проводить больше времени вместе. Поклонники недоумевают, почему Примадонна постоянно сопровождает своего возлюбленного. Она даже появилась на шоу "Музыкалити", которое ведет ее супруг.

Накануне пара опубликовала совместное видео. Возникает впечатление, что звезды всячески пытаются доказать наличие искренних чувств.

В салоне автомобиля Галкин включил камеру, сняв видео для домашнего архива.

Большинство поклонников отметили, что муж и жена ведут себя непринужденно. Под опубликованным видео появилась масса лестных комментариев и восторженных возгласов.

Нашлись и те, кто не оценил старания звездной пары и посетовал, что Пугачевой и Галкину приходится играть свои роли даже в жизни.

Автор: 13 сентября 2020, 13:09 Источник: Инстаграм Максима Галкина ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алла Пугачева

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России
Дочь Ельцина обратилась к белорусам после протестов
Названа причина прощения Россией Лукашенко
"Главное, чтобы не было поздно": Лукашенко пророчит отрезвление Белоруссии

Шоу-бизнес

"Это чипирование было": Газманов сделал прививку от коронавируса
Выгнали со свистом: Дмитрий Шепелев не успел попрощаться с Эрнстом
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев отметили 12-ю годовщину со дня свадьбы
"Это любовь": Агаларов растрогал до глубины души внезапным признанием

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

Агузарова 30 лет вынашивала сенсацию

Певица осмелилась на изменения в творчестве
Шоу-бизнес

Безработица и пожирающая пустота: звезда сериала "Счастливы вместе" назвала последствия комы

Мария Симдянкина вышла на связь и рассказала свою историю публике
Шоу-бизнес

"Это любовь": Агаларов растрогал до глубины души внезапным признанием

Певец не скрывает счастья
Шоу-бизнес

"Было много боли": Киркоров не может смириться с новыми романом Бузовой

Народный артист вспомнил о своих прошлых отношениях

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Обжиться еще не успели: фигуристка Евгения Медведева показала новый дом
Роднина выдворила Загитову из сборной за любовь к деньгам
Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+