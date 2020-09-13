Играют роли: изображающих счастливую семейную жизнь Пугачеву и Галкина закидали камнями

Максим Галкин и Алла Пугачева предпочитают делиться подробностями из своей жизни с многочисленной аудиторией. На этот раз звездная пара поделилась забавным видео, на котором отчетливо видно, что всеми известные личности прекрасно чувствуют себя рядом друг с другом.

Примадонна и юморист уже 20 лет не расстаются. Сейчас они воспитывают шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.

У звездных родителей появились новые обязанности. Теперь наследники ходят в школу и требуют большего внимания. Но несмотря на красивую картинку, все чаще стали появляться слухи о том, что знаменитая пара отечественного шоу-бизнеса переживает разлад.

Поговаривают, что Галкин и Пугачева вот-вот разведутся. Комик даже лично опроверг эту информацию, но это не помогло предотвратить появление сплетен и домыслов.

Остается только гадать, специально ли Пугачева и Галкин стали проводить больше времени вместе. Поклонники недоумевают, почему Примадонна постоянно сопровождает своего возлюбленного. Она даже появилась на шоу "Музыкалити", которое ведет ее супруг.

Накануне пара опубликовала совместное видео. Возникает впечатление, что звезды всячески пытаются доказать наличие искренних чувств.

В салоне автомобиля Галкин включил камеру, сняв видео для домашнего архива.

Большинство поклонников отметили, что муж и жена ведут себя непринужденно. Под опубликованным видео появилась масса лестных комментариев и восторженных возгласов.

Нашлись и те, кто не оценил старания звездной пары и посетовал, что Пугачевой и Галкину приходится играть свои роли даже в жизни.