"Ужасное лицо": Народ шокирован внешностью Пугачевой

Видеоролик Максима Галкина раскрыл внешние изменения народной артистки. Поклонники поражены видом Аллы Пугачевой.

Муж Примадонны разместил в инстаграм-канале видео, на котором он вместе с супругой едет в машине. Небольшой ролик показал лица звездной пары и фанаты не поверили своим глазам. Теперь они уверены: Алла Пугачева так увлеклась подтяжками и инъекциями, что испортила свою внешность.

К съемкам видео 71-летняя певица была неплохо подготовлена. Она сделала яркий и эффектный макияж, уложила волосы в пышную копну, украсила шею массивным ожерельем. Однако все это не помогло скрыть от зорких глаз пользователей Сети результаты пластических операций Примадонны. Рядом с 44-летним Максимом Галкиным она выглядит заметно старше.

Ролик в соцсети дал возможность увидеть неровности кожи Аллы Пугачевой и ее обвисшие щеки. Рот артистки на камеру выглядит чрезмерно большим и занимает почти половину ее лица. Подписчики Максима Галкина встревожились и прокомментировали состояние Примадонны. "Мне что – то стало ее очень жаль.Страшно смотреть.Ну зачем ей это !!!??", "Уже мумия ходячая!", "Ужасное лицо, никакой индивидуальности не осталось!", "Капец вас натянуло Алла Борисовна, аж мурашки по телу", – заявили россияне.

Напомним, что лицо певицы сравнили с маской. На съемках программы "Музыкалити" Алла Пугачева предстала в непривычном образе.



