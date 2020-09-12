Бабушкин внучек: кто займется воспитанием сына расставшихся Тимати и Решетовой

Модель Анастасия Решетова планирует сама воспитывать сына от рэпера Тимати, Ратмира. Манекенщица заявила, что не будет мешать встречам наследника с папой. В какой степени будут участвовать в жизни малыша родственники артиста – пока остается неясным.

Накануне стало известно о расставании рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. О разрыве манекенщица объявила в личном микроблоге. В признательной публикации Анастасия намекнула, что сын остается с ней. Встречам Тимати с ребенком она препятствовать не будет.

"Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу", – заявила манекенщица.

Впрочем, ходят слухи, что маленький Ратмир будет оставаться рядом с мамой только до определенного возраста. Якобы мальчик, став чуть старше, перейдет на попечение бабушки – матери Тимати, Симоны Черноморской. Во всяком случае, так было со старшим ребенком исполнителя от модели Алены Шишковой.

Шишкова подарила Тимати дочь Алису в 2014 году. Когда девочка немного подросла, ее воспитанием занялась Симона. Черноморская вкладывает в кроху все свое время и силы, а в это время Шишкова строит модельную карьеру.

Сам рэпер Тимати ситуацию в семье пока не комментировал. Артист предпочитает отмалчиваться.