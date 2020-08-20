Омолодившаяся Лариса Долина стала копией Юлии Началовой

Дочь вокалистки Ангелина Миончинская сообщила, что находится в радостном предвкушении. Как оказалось, Лариса Долина собирается напомнить поклонникам о себе. Наследница знаменитости отказалась обнародовать подробности, однако заметила, что фанатов ожидает нечто фантастическое.
Также Миончинская в личном микроблоге опубликовала свежее фото знаменитой родительницы. Надо сказать, что пользователи Сети не сразу узнали Ларису Долину. 64-летняя вокалистка на снимке выглядела ровесницей 37-летней дочери.
Ходят слухи, что Лариса Долина год назад сделала пластику. Поговаривают, что артистка впервые решилась на хирургической вмешательство. Якобы звезда сделала блефаропластику и круговую подтяжку. Стоит отметить, каких-либо веских доказательств этим сплетням нет. Возможно, секрет молодости Долиной на снимке заключается в удачном использовании фотошопа.
Свежее фото вокалистки вызвало восторг у публики. Поклонники восхищались внешностью артистки. В комментариях кто-то заметил, что Лариса Долина на снимке немного похожа на Юлию Началову. Известно, что вокалистки были очень дружны. Лариса является крестной дочери Юлии, Веры.
"Так похожа на Юлию Началову❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лариса Долина такая красивая ♥️♥️♥️♥️♥️♥️", "Шикарно... я тоже так хочуууууу.....", "Очень роскошная женщина. Изменения в лучшую сторону", "Помолодела.выглядите отлично!!!!!!!!!!!!!!!!", "Какая она красивая!☺️ будем ждать🎶", "Долина Лариса, шикарная, талантливая, мощная, сильная и великая певица! Браво! Такая мама и бабушка, это гордость семьи! ❤️👍👌👏❤️", – отмечали пользователи Сети.
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