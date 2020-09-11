"Эффект бумеранга существует": Шишкова отреагировала на расставание Тимати и Решетовой

Стоит отметить, что слухи о напряжении в паре появились несколько месяцев назад. Поклонники сильно удивились, когда модель отправилась в отпуск без рэпера. Тимати же предпочел улететь с мамой и старшей дочерью Алисой в другом направлении. Анастасия Решетова старательно всех уверяла, что у них все нормально, просто решили немного отдохнуть друг от друга.
Наконец, модель призналась: шестилетние отношения подошли к концу. Она не стала вдаваться в подробности и назвать причины расставания. Народ же уверен: сработал эффект бумеранга – девушку давно обвиняли в том, что именно из-за нее Тимати в свое время бросил Алену Шишкову.
Бывшая возлюбленная рэпера не осталась в стороне. В личном блоге она заявила, что многие ждут от нее комментариев по поводу расставания пары, но она предпочла тактично промолчать. Модель опубликовала видео, на котором демонстрирует эффектное белое пальто. Поклонники обратили внимание на выражение лица Алены Шишковой – его посчитали красноречивее любых слов.
"Показатель того, что эффект бумеранга все-таки существует (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Когда бывший расстался с очередной бабой", "Вот искренне радуюсь что с решеткой это наконец то произошло", "Время возвращаться к Тимати", "Вот и настал черед Решетки, бумеранг", "Когда узнала,что наконец Тиман кинул свою", "Попахивает злорадством. Надеюсь показалось", "Алена молодец! А воообще чтобы не говорили, это правда бумеранг!" – написали в комментариях.
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