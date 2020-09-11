"Сплошное разочарование": расставшегося с Анастасией Решетовой Тимати облили грязью

В пятницу, 11 сентября, стало известно о расставании рэп-исполнителя Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Они были вместе шесть лет.

Печальная новость появилась на странице модели в социальной сети "Инстаграм". Анастасия Решетова призналась, что этот год стал для ее отношений с Тимати проверкой на прочность, но, к сожалению, их союз распался. Она поблагодарила рэпера за его любовь и поддержку.

Знаменитость уточнила, что расставание никак не связано с третьми лицами, и попросила поклонников не использовать слово "бумеранг". Она призналась, что пока не знает, как сложится ее жизнь дальше. В заключение Анастасия пообещала воспитать сына Ратмира в любви к отцу.

Сам музыкант пока никак не прокомментировал случившееся. Последний пост в его аккаунте был опубликован четыре дня назад. Тем не менее это не помешало пользователям завалить его вопросами и замечаниями в социальных сетях. На Тимати обрушилась волна критики.

"Как ты мог расстаться с Настей?", "Сплошное разочарование", "У него семья рушится, а он катается на мотоцикле. Представляю, как сейчас больно Насте", "Строить из себя крутого мужика и быть им – разные вещи. Мы это уже поняли по Тимуру", – написали возмущенные комментаторы.

Одна из пользовательниц предположила, что к случившемуся может быть причастна мать музыканта – Симона Юнусова. Родительница рэпера всегда с презрением относилась к модели. "Тимур, Вам нужно расходиться не с Анастасией Решетовой, а со своей мамой. Взрослейте", – обратилась к звезде подписчица.