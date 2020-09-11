Настя Решетова объявила о расставании с Тимати

Слухи о том, что в семье рэпера Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и модели Анастасии Решетовой не все гладко, появились еще несколько месяцев назад. Тревожным звонком прозвучала новость о раздельном отдыхе пары. А теперь Анастасия объявила о расставании с Тимати.
Для начала модель поблагодарила рэпера за шесть лет совместной жизни. "Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – отметила Анастасия Решетова.
Далее красавица попыталась объяснить, почему их союз с Тимати завершился. По словам модели, дело в том, что она изменилась. "Говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла", – категорично заявила модель.
В завершение Анастасия выразила надежду на то, что им с Тимати удастся сохранить добрые отношения, ведь у них есть маленький сын Ратмир. "Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу", – завершила свой пост Решетова.
Публикацию модель сопроводила коллажем из их с Тимати и Ратмиром фотографий. Многочисленные подписчики, в том числе и представители отечественного шоу-бизнеса, выразили свое сожаление, кто-то словами, кто-то символом разбитого сердечка.
Интересно, что мало кто поверил в объяснения Решетовой. По мнению некоторых фанатов, Анастасия и Тимати расстались вовсе не потому, что модель изменилась, а якобы из-за его матери Симоны, которая будто бы никогда не одобряла выбор своего наследника.
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