"Рожавшую не хочет": Миро объяснила разрыв между Тимати и Решетовой

Еще одна семья в российском шоу-бизнесе треснула как корыто из сказки "О рыбаке и рыбке". Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в "Инстаграм" пост, в котором рассказала о расставании с рэпером. Анастасия заявила, что их союз после рождения сына не прошел проверку.
"Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", – написала модель.
Блогер Лена Миро прокомментировала такое важное событие. По ее словам, все было предсказуемо. В прошлом году модель родила сына Ратмира, и это поставило точку в отношениях. "У Тимура Юнусова явно прослеживается проблема. <…> Рожавшую Тимурка не хочет", – приводит слова Миро РИА ФАН.
Блогер назвала это поведенческим паттерном. Она предупредила будущую невесту Тимати о том, что у нее, скорее всего, в жизни будет тот же сценарий.
Миро добавила, что жизнь бывших Тимати скучна. Они не имеют права на отношения, хотя их и обеспечивают. Поэтому блогер посоветовала быть финансово независимыми от своего "султана".
До отношений с Анастасией Решетовой Тимати встречался с Аленой Шишковой, которая в 2014 году родила ему дочь Алису. Девушка была "Второй вице-мисс России – 2012". Решетова побила ее рекорд в 2014 году.
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