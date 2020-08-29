Новая любовь Брэда Питта оказалась замужней дамой с ребенком

Знакомый модели рассказал, что она воспитывает семилетнего сына. Ее муж владеет люксовым рестораном Borchardt в центре Берлина, где частенько бывают звезды Голливуда и известные политики.
Именно там Брэд Питт прошлым летом познакомился с Николь. Более того, их представил друг другу супруг модели. В через несколько месяцев артист пригласил девушку на свидание в Лос-Анджелесе, куда она приехала по работе. Уже в ноябре в Сети появились их первые совместные снимки.
Очевидцы не сомневались, что у звезды с новой возлюбленной все серьезно, настолько трепетно он к ней относится. Однако, неизвестно, будет ли Николь разводиться с состоятельным мужем-предпринимателем ради голливудского красавчика.
Примечательно, что Роланд Мэри знает о романе молодой жены знает. Он ей не препятствует, поскольку, по словам друзей, у них свободные, но крепкие отношения и каждый имеет право на свою личную жизнь. Отметим, что в Сети заметили схожесть новой пассии Брэда Питта с его экс-супругой Анджелиной Джоли и российской моделью Ириной Шейк.
Напомним, Брэд Питт ходит в статусе холостяка с 2016 года, после расставания с Анджелиной Джоли. За это время ему приписывали множество романов, в том числе, и с первой женой, актрисой Дженнифер Энистон.
Как писали "Дни.ру" писали, Джоли намеренно затягивает судебный процесс, в котором также принимает участие Питт. Якобы актриса пытается насолить бывшему мужу.
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