Отличная замена: для Питта подобрали лучших двойников Джоли

Внешность голливудской красавицы Анджелины Джоли эффектна, но не слишком уникальна. Дива может похвастаться целой армией копий на любой вкус и цвет.
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