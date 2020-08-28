Как Джоли относится к роману Питта с ее копией

В Сети обсуждают новый роман Брэда Питта. Очередной избранницей голливудского актера стала 27-летняя модель Николь Потуральски. Реакция экс-супруги Питта Анджелины Джоли уже известна прессе.

На днях Брэда Питта и Николь Потуральски папарацци заметили на юге Франции. Возлюбленные прилетели в загородное поместье звезды Голливуда. Фотографам удалось запечатлеть, как актер и модель проявляют чувства друг к другу.

Пользователи Сети предсказуемо разделились на два лагеря. Некоторые счастливы за Брэда, у которого наконец-то появилась новая любовь. Другие же не одобрили выбор Питта, посчитав странным разницу в возрасте между возлюбленными в 29 лет. Однако все заметили, что Николь очень похожа на Анджелину Джоли.

Что касается бывшей жены актера, то ей вовсе нет дела до этого романа. Как рассказал инсайдер зарубежного издания, Джоли не испытывает к экс-супругу никаких чувств. Она не собирается вмешиваться в личную жизнь Питта до тех пор, пока она не коснется детей.

Впрочем, Анджелина вряд ли считает отношения Брэда и Николь серьезными. Но лишь время покажет, как далеко зайдут возлюбленные в своем романе.

Напомним, на этой неделе "Дни.ру" писали, что Джоли намеренно затягивает судебный процесс, в котором также принимает участие Питт. Якобы актриса пытается насолить бывшему мужу.