Проводившую детей в первый класс Пугачеву закидали камнями

1 сентября для Максима Галкина и Аллы Пугачевой снова особенный день. Их дети Лиза и Гарри пошли в первый класс. Пользователи Сети же в очередной раз нашли повод посмеяться над звездным семейством.

В День знаний Максим Галкин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео с торжественной линейки, на которой присутствовали семилетние Лиза и Гарри. Дети улыбались и глядели в сторону родителей, а мама с папой, в свою очередь, едва сдерживали слезы от счастья.

Поклонники поздравили семейство с праздником, а также пожелали детям артистов успешной учебы. Острые на язык интернет-пользователи не удержались от замечаний. Они посчитали, что Алле Пугачевой исполнится 82 года, когда Лиза и Гарри окончат последний класс. "Детей в школу, бабушку в пансионат", – написал подписчик инстаграм-аккаунта "Дни.ру".

Без внимания не остался и наряд звездных родителей на линейке: певица появилась в кожаной куртке и короткой белой юбке, а юморист – в рваных джинсах, футболке и клетчатой рубашке нараспашку. "Алле скоро 80, а одета, как первоклассница", "Как будто сама собралась в первый класс, а Макс – в лес по грибы". "Прикид вызвал недоумение". "Фу, а не прикид, она же все-таки пенсионерка", – высказались пользователи Сети.

Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко также проводили сына в первый класс. В Сети появилось несколько фотографий. Подписчики продюсера не оценили внешний вид Гном Гномыча.