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Детей Пугачевой и Галкина отправили на психолого-логопедическую экспертизу

Детей Пугачевой и Галкина отправили на психолого-логопедическую экспертизу

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнится 7 лет. В этом году они стали первоклассниками. "Дни.ру" выяснили, в какой школе будут учиться звездные отпрыски.

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Первая Московская гимназия, куда отправились Лиза и Гарри, находится в подмосковных Липках. Пугачева и Галкин рассматривали разные варианты, но сошлись на этом учебном заведении – во-первых, близко (всего 4 километра) к деревне Грязь, где они живут, во-вторых, тут учатся дети многих известных людей. В частности в ней получал образование сын Дмитрия Анатольевича Медведева. И отзывы о школе только положительные.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Гимназия открыла двери для учеников 1 сентября 2002 года. Здесь тщательно продумываются образовательные программы, а для организации комфортного учебного процесса в школе работает более 120 учителей, психологов, воспитателей, классных руководителей, кураторов секций, кружков.

Стоимость обучения в начальной школе этой гимназии не очень велика – всего 150 тысяч рублей в месяц. Если учесть, что продолжительность учебы здесь составляет 33 недели в год или примерно 8 месяцев, то получается, что обучение каждого ребенка обойдется семье в 1 миллион 200 тысяч в год. Или 2 миллиона 400 тысяч за двоих.

За эти деньги помимо традиционных математики, русского и английского языков, окружающего мира и физкультуры, им будут преподавать и основы духовно-нравственной культуры народов России. Продолжительность урока составляет 35, а учеба включает в себя обязательно внеурочные занятия по разным направлениям.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Дети Пугачевой и Галкина, как и остальные ученики, перед поступлением прошли здесь обязательную психолого-логопедическую экспертизу. Отклонений не выявлено. Более того, оказалось, что Лиза и Гарри очень развитые и эрудированные.

Автор: 1 сентября 2020, 15:44
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