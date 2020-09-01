Детей Пугачевой и Галкина отправили на психолого-логопедическую экспертизу

Первая Московская гимназия, куда отправились Лиза и Гарри, находится в подмосковных Липках. Пугачева и Галкин рассматривали разные варианты, но сошлись на этом учебном заведении – во-первых, близко (всего 4 километра) к деревне Грязь, где они живут, во-вторых, тут учатся дети многих известных людей. В частности в ней получал образование сын Дмитрия Анатольевича Медведева. И отзывы о школе только положительные.
Гимназия открыла двери для учеников 1 сентября 2002 года. Здесь тщательно продумываются образовательные программы, а для организации комфортного учебного процесса в школе работает более 120 учителей, психологов, воспитателей, классных руководителей, кураторов секций, кружков.
Стоимость обучения в начальной школе этой гимназии не очень велика – всего 150 тысяч рублей в месяц. Если учесть, что продолжительность учебы здесь составляет 33 недели в год или примерно 8 месяцев, то получается, что обучение каждого ребенка обойдется семье в 1 миллион 200 тысяч в год. Или 2 миллиона 400 тысяч за двоих.
За эти деньги помимо традиционных математики, русского и английского языков, окружающего мира и физкультуры, им будут преподавать и основы духовно-нравственной культуры народов России. Продолжительность урока составляет 35, а учеба включает в себя обязательно внеурочные занятия по разным направлениям.
Дети Пугачевой и Галкина, как и остальные ученики, перед поступлением прошли здесь обязательную психолого-логопедическую экспертизу. Отклонений не выявлено. Более того, оказалось, что Лиза и Гарри очень развитые и эрудированные.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь