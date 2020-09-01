Детей Пугачевой и Галкина отправили на психолого-логопедическую экспертизу

18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнится 7 лет. В этом году они стали первоклассниками. "Дни.ру" выяснили, в какой школе будут учиться звездные отпрыски.

Первая Московская гимназия, куда отправились Лиза и Гарри, находится в подмосковных Липках. Пугачева и Галкин рассматривали разные варианты, но сошлись на этом учебном заведении – во-первых, близко (всего 4 километра) к деревне Грязь, где они живут, во-вторых, тут учатся дети многих известных людей. В частности в ней получал образование сын Дмитрия Анатольевича Медведева. И отзывы о школе только положительные.

Гимназия открыла двери для учеников 1 сентября 2002 года. Здесь тщательно продумываются образовательные программы, а для организации комфортного учебного процесса в школе работает более 120 учителей, психологов, воспитателей, классных руководителей, кураторов секций, кружков.

Стоимость обучения в начальной школе этой гимназии не очень велика – всего 150 тысяч рублей в месяц. Если учесть, что продолжительность учебы здесь составляет 33 недели в год или примерно 8 месяцев, то получается, что обучение каждого ребенка обойдется семье в 1 миллион 200 тысяч в год. Или 2 миллиона 400 тысяч за двоих.

За эти деньги помимо традиционных математики, русского и английского языков, окружающего мира и физкультуры, им будут преподавать и основы духовно-нравственной культуры народов России. Продолжительность урока составляет 35, а учеба включает в себя обязательно внеурочные занятия по разным направлениям.

Дети Пугачевой и Галкина, как и остальные ученики, перед поступлением прошли здесь обязательную психолого-логопедическую экспертизу. Отклонений не выявлено. Более того, оказалось, что Лиза и Гарри очень развитые и эрудированные.