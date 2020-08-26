Платье будет в стразах: известный дизайнер сообщил о подготовке к шестой свадьбе Пугачевой

Среди клиентов Аники – Наташа Королева, Маша Распутина, Лера Кудрявцева, Азиза. Для выходов в свет и на съемки, вечерние и коктейльные, экстравагантные и классические – у Керимовой есть наряды на любой вкус и достаток.
"Моя мечта – одеть Аллу Пугачеву, – признается Аника. – Она похудела, помолодела, изменил привычным балахонам. И я вижу ее в стильном брючном костюме, в котором можно и в пир, и в мир. Если взять хорошую ткань и фурнитуру, то стоить такой наряд может около миллиона рублей".
В последнее время в тусовке шоу-бизнеса ходят слухи, что Примадонна якобы собирается разводиться со своим пятым мужем. "Это все ерунда, – убеждена Аника. – Более крепкой, счастливой и органичной семьи трудно представить. Максим души не чает в Алле Борисовне, пылинки с нее сдувает. А какие у них умные, симпатичные детки!"
"Но если, чисто теоретически, Алла Борисовна надумает выйти замуж в шестой раз, то я готова сшить ей дорогое красивое платье, – улыбается Аника Керимова. – Со стразами, с кристаллами "Сваровски", чтобы Пугачева вся горела, сияла. Я подготовлюсь к этому событию как следует, и все ахнут!"
Напомним, 23 декабря Алла Пугачева отметит " ромашковую" или "фаянсовую" свадьбу – с Максимом Галкиным она состоит в браке с 23 декабря 2011 года. После 6 лет официального брака и 16 лет совместной жизни пара обвенчалась.
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