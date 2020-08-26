Платье будет в стразах: известный дизайнер сообщил о подготовке к шестой свадьбе Пугачевой

Премией телеканала Fashion TV каждый год награждают самых красивый, стильных и модных звезд. Поэтому появление на церемонии этого года дизайнера Аники Керимовой кажется логичным – она не только шьет одежду знаменитостям, но и сама всегда выглядит очень эффектно.

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