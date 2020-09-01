Эксперт раскрыл местонахождение Ефремова в момент ДТП

Экспертиза не подтвердила наличия следов эпителия на пассажирской подушке безопасности в автомобиле Михаила Ефремова. Об этом в Пресненском суде Москвы рассказал эксперт Алексей Глушенков.
Для проведения экспертизы были сделаны срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, а также подушки со стороны пассажирского кресла.
Специалист подчеркнул, что биологические материалы актера были найдены именно со стороны водительского сидения, сообщает газета "Известия".
"На водительской (подушке – прим. ред.) были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было", – заявил Глушенков.
Ранее актер назвал фальшивым ролик, на кадрах которого он сразу после ДТП выходит из машины со стороны водительского кресла.
Ефремов является фигурантом дела о смертельной аварии, которая произошла в центре Москвы 8 июня. В результате ДТП умер Сергей Захаров, в автомобиль которого лоб в лоб врезался джип звезды. В крови актера обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
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Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь