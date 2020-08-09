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Шоу-бизнес

"Попросили повеселить": Галкин оправдывается за своих детей

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Галкин и Алла Пугачева часто делятся со своими поклонниками в социальных сетях семейными видео, на которых запечатлены их смышленые дети. На этот раз Лиза и Гарри решили подшутить над отцом и затеяли весьма интересную игру.
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Звездные наследники заставили Максима Галкина ловить орешки ртом. Все бы ничего, но маленькие сорванцы продумали задание до мелочей и сделали все возможное, чтобы юморист не смог выполнить их условия.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Лиза и Гарри долго уговаривали папу испытать удачу и пройти сложный квест. Сам же Максим Галкин поддержал желание детей и согласился на "неудачную ловлю ореха ртом".

Только вот Алла Борисовна не оценила данного номера. Примадонне показалось, что звездные наследники жестоко обращаются со своим отцом и насмехаются над ним.

Несмотря на то, что Пугачева несколько раз посмеялась из-за неудачных попыток мужа пройти испытание, певица пристыдила своих детей.

"Издеваются над папой! Так нельзя", – резюмировала Алла Борисовна.

Особенно повеселилась Лиза Галкина. 6-летняя девочка на протяжении всей игры заливисто смеялась и продолжала подшучивать над юмористом.

Многочисленная аудитория Пугачевой и Галкина разделилась на два лагеря. Одни отметили, что исполнительница и комик прекрасные родители, которые заботятся о своих наследниках.

Другие же посетовали, что Лиза и Гарри слишком окружены вниманием. По словам подписчиков, подобное отношение может привести к печальным последствиям – дети вырастут эгоистами и циниками.

Автор: 9 августа 2020, 12:28 Источник: Инстаграм Максима Галкина ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Пугачевой и Галкина

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