"Попросили повеселить": Галкин оправдывается за своих детей

Максим Галкин и Алла Пугачева часто делятся со своими поклонниками в социальных сетях семейными видео, на которых запечатлены их смышленые дети. На этот раз Лиза и Гарри решили подшутить над отцом и затеяли весьма интересную игру. прочитано 608 раз Звездные наследники заставили Максима Галкина ловить орешки ртом. Все бы ничего, но маленькие сорванцы продумали задание до мелочей и сделали все возможное, чтобы юморист не смог выполнить их условия. ПО ТЕМЕ "‎Олимпийские резервы"‎: россияне впечатлены физической подготовкой детей Пугачевой Алла Борисовна Пугачева певица Максим Александрович Галкин Юморист Лиза и Гарри долго уговаривали папу испытать удачу и пройти сложный квест. Сам же Максим Галкин поддержал желание детей и согласился на "неудачную ловлю ореха ртом". Только вот Алла Борисовна не оценила данного номера. Примадонне показалось, что звездные наследники жестоко обращаются со своим отцом и насмехаются над ним. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 7 Авг 2020 в 9:46 PDT Несмотря на то, что Пугачева несколько раз посмеялась из-за неудачных попыток мужа пройти испытание, певица пристыдила своих детей. "Издеваются над папой! Так нельзя", – резюмировала Алла Борисовна. Особенно повеселилась Лиза Галкина. 6-летняя девочка на протяжении всей игры заливисто смеялась и продолжала подшучивать над юмористом. Многочисленная аудитория Пугачевой и Галкина разделилась на два лагеря. Одни отметили, что исполнительница и комик прекрасные родители, которые заботятся о своих наследниках. Другие же посетовали, что Лиза и Гарри слишком окружены вниманием. По словам подписчиков, подобное отношение может привести к печальным последствиям – дети вырастут эгоистами и циниками.

ФОТОРЕПОРТАЖ Шикарный отдых Пугачевой и Галкина