"Попросили повеселить": Галкин оправдывается за своих детей

Звездные наследники заставили Максима Галкина ловить орешки ртом. Все бы ничего, но маленькие сорванцы продумали задание до мелочей и сделали все возможное, чтобы юморист не смог выполнить их условия.
Лиза и Гарри долго уговаривали папу испытать удачу и пройти сложный квест. Сам же Максим Галкин поддержал желание детей и согласился на "неудачную ловлю ореха ртом".
Только вот Алла Борисовна не оценила данного номера. Примадонне показалось, что звездные наследники жестоко обращаются со своим отцом и насмехаются над ним.
Несмотря на то, что Пугачева несколько раз посмеялась из-за неудачных попыток мужа пройти испытание, певица пристыдила своих детей.
"Издеваются над папой! Так нельзя", – резюмировала Алла Борисовна.
Особенно повеселилась Лиза Галкина. 6-летняя девочка на протяжении всей игры заливисто смеялась и продолжала подшучивать над юмористом.
Многочисленная аудитория Пугачевой и Галкина разделилась на два лагеря. Одни отметили, что исполнительница и комик прекрасные родители, которые заботятся о своих наследниках.
Другие же посетовали, что Лиза и Гарри слишком окружены вниманием. По словам подписчиков, подобное отношение может привести к печальным последствиям – дети вырастут эгоистами и циниками.
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