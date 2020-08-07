Голливудский актер предложил Анджелине Джоли стать парой

Инсайдер зарубежного таблоида рассказал, что Том Круз захотел встречаться с Анджелиной Джоли и уже поговорил с ней об этом. Актриса дала незамедлительный ответ.

В 2012 году Том Круз расстался с третьей женой. Последние восемь лет у актера было множество интрижек, но ни одна не стала для него серьезной. В разное время звезда Голливуда встречалась с Софией Бутеллой, Ванессой Кирби, Лорой Препон и Ребеккой Фергюсон.

Инсайдер из окружения Круза сообщил, что актер устал от этих романов. Он хочет серьезных отношений. Идеальной кандидатурой на роль жены Том считает Анджелину Джоли. Актриса, которая не менее знаменита, чем он, очевидно, не станет использовать его ради карьеры. Также Круза устраивает, что у Анджелины шестеро детей. Значит, актриса не захочет еще наследников.

Исполнитель главной роли в фильме "Миссия: невыполнима" с легкостью узнал номер телефона Джоли. Он позвонил актрисе и предложил ей встречаться. Экс-супруга Брэда Питта отказалась, пояснив, что после развода сосредоточилась на воспитании детей. Поэтому у нее нет ни желания, ни времени, ни сил.

Напомним, недавно Тома Круза видели в Великобритании. Актер на вертолете приземлился на территории гольф-клуба. Выйдя из кабины, он направился в ресторане, где отобедал. Об этом ранее писали "Дни.ру".