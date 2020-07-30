Энистон подбирает вечерний наряд перед особым свиданием с Питтом

Совсем скоро состоится 72-я церемония вручения телевизионных наград "Эмми". Дженнифер и Брэд с большой вероятностью будут присутствовать на торжестве, поскольку находятся в числе номинантов.
Благодаря роли в ленте "Утреннее шоу" Энистон поборется за звание лучшей актрисы драматического сериала. В свою очередь Питт может получить статуэтку за участие в комедийном шоу "Субботним вечером в прямом эфире".
Поклонники экс-супругов ждут мероприятия и гадают, как те поведут себя при встрече. На церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в январе Дженнифер и Брэд не могли оторваться друг от друга: обнимались, держались за руки и о чем-то шептались. Позже актер начал наведываться в дом к бывшей жене.
Стоит отметить, что Брэд Питт вот-вот получит статус холостяка. Бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли подходит к концу, и воссоединению с Дженнифер Энистон больше ничего не помешает.
Добавим, что Дженнифер Энистон активно готовится к церемонии. Знаменитость решает, что надеть. В "Инстаграм" артистка посетовала, что не знает, какую маску подобрать к вечернему наряду.
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