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Энистон подбирает вечерний наряд перед особым свиданием с Питтом

Энистон подбирает вечерний наряд перед особым свиданием с Питтом

Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
Экс-супруги готовятся к встрече в рамках церемонии вручения премии "Эмми". Фанаты надеются, что свидание Дженнифер Энистон и Брэда Питта на красной дорожке станет отправной точкой для возобновления отношений.
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Совсем скоро состоится 72-я церемония вручения телевизионных наград "Эмми". Дженнифер и Брэд с большой вероятностью будут присутствовать на торжестве, поскольку находятся в числе номинантов.

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Благодаря роли в ленте "Утреннее шоу" Энистон поборется за звание лучшей актрисы драматического сериала. В свою очередь Питт может получить статуэтку за участие в комедийном шоу "Субботним вечером в прямом эфире".

Поклонники экс-супругов ждут мероприятия и гадают, как те поведут себя при встрече. На церемонии вручения премии Гильдии киноактеров в январе Дженнифер и Брэд не могли оторваться друг от друга: обнимались, держались за руки и о чем-то шептались. Позже актер начал наведываться в дом к бывшей жене.

Стоит отметить, что Брэд Питт вот-вот получит статус холостяка. Бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли подходит к концу, и воссоединению с Дженнифер Энистон больше ничего не помешает.

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Добавим, что Дженнифер Энистон активно готовится к церемонии. Знаменитость решает, что надеть. В "Инстаграм" артистка посетовала, что не знает, какую маску подобрать к вечернему наряду.

Автор: 30 июля 2020, 12:28

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