Том Круз шокировал поклонников неожиданным поступком

Как пишут британские СМИ, Том Круз приземлился на своем вертолете на территории гольф-клуба Richmond. Актер вышел из летательного аппарата и направился в сторону ресторана. Там он провел некоторое время за обедом.
Круз прибыл в Великобританию недавно на съемки новых частей фильма "Миссия невыполнима". Правительство не давало разрешения на производство киноленты в стране из-за карантина, но благодаря связям Тома съемочная группа все-таки возобновила работу над франшизой.
Круз снимет сразу две части "Миссии" – седьмую и восьмую. Премьера состоится в 2021 и 2022 годах соответственно. Актер снова выполняет трюки самостоятельно. Поклонники уже видели Тома во время съемок в графстве Хартфордшир. Он также летал на вертолете и ездил на мотоцикле.
Напомним, что несколько лет назад Том Круз сломал ногу, но все равно продолжил работать над кинолентой. Актер планирует отправиться в космос и снять несколько сцен для нового фильма. В этом ему помогут NASA и компания Илона Маска SpaceX.
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