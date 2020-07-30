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Джоли нагло отбила женатого актера у коллеги

Джоли нагло отбила женатого актера у коллеги

Анджелина Джоли. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Стало известно, как именно Анджелина Джоли в свое время сошлась с Брэдом Питтом, который был в браке с Дженнифер Энистон. Оказывается, артистка бесстыдно соблазняла его на съемках "Мистера и миссис Смит".
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Съемочная группа краснела, но помалкивала, не желая лезть не в свое дело. Звезде Голливуда настолько понравился партнер по съемкам, что она использовала даже запрещенный прием, чтобы завоевать его сердце.

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 Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Анджелина Джоли не просто улыбалась и смущенно отводила взгляд от Брэда Питта. Бывший телохранитель актрисы Марк Бехар утверждает, что помогал влюбленной парочке передавать друг другу интимные записки неприличного содержания.

Раскрыта уловка Анджелина Джоли в борьбе за красавчика. По словам инсайдера, звезда обнажилась с ним в постели во время съемок. Знаменитость тайно сняла с себя белье телесного цвета. обалдевший от такого напора сексуальнорй брюнетки актер и опомниться не успел, как потерял голову от любви.

В итоге Брэд Питт расстался с супругой и женился на Анджелине Джоли. Примечательно, что после того, как звездная пара разошлась, голливудский красавчик вновь стал уделять внимание Дженнифер Энистон. Поговаривают, что экс-супруги крутят роман.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались на плохой ноте. Актриса обвинила его в чрезмерном употреблении алкоголя. Развод занял много времени из-за права опеки над детьми.

Автор: 30 июля 2020, 04:36 Источник: Us Weekly ✓ Надежный источник
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Самые романтичные фото Джоли и Питта

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