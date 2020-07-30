Джоли нагло отбила женатого актера у коллеги

Стало известно, как именно Анджелина Джоли в свое время сошлась с Брэдом Питтом, который был в браке с Дженнифер Энистон. Оказывается, артистка бесстыдно соблазняла его на съемках "Мистера и миссис Смит".

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