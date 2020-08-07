Голую Голубкину сфотографировали в отеле

Последние несколько дней Мария Голубкина проводит в Ярославле и, по всей видимости, не одна, а с возлюбленным, которого она старается скрывать от общественности. На снимках актриса закрывает лицо избранника смайликами.
Скорее всего, звезда российского кино обручилась с этим мужчиной. Накануне в "Сторис" Мария опубликовала снимок, на котором она запечатлена в свадебном платье. На ее безымянном пальце красуется кольцо.
Если актриса и правда вышла замуж, то ее доверительным отношениям с возлюбленным можно только позавидовать. Вероятно мужчина не был против того, чтобы Голубкина выложила откровенный кадр в "Сторис". На фото видно, как Мария лежит на шезлонге абсолютно голая.
Чтобы "Инстаграм" не заблокировал этот снимок за демонстрацию интимных мест, артистка прикрыла их стикером и смайликами.
Очевидно, что Мария Голубкина нисколько не комплексует из-за лишнего веса. За несколько месяцев карантина актриса даже поправилась на несколько килограммов. Поклонники пишут, что она выглядит хорошо, полнота ей к лицу. Однако некоторые все-таки покритиковали артистку за внешний вид.
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