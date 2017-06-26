Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

В рамках 39-го Московского Международного кинофестиваля журнал The Hollywood Reporter собрал звезд российского кино на вечеринке White Party (Белая вечеринка). На мероприятии отметилось множество знаменитостей, однако особое внимание СМИ привлекли актеры Мария Голубкина и ее жених Борис Ливанов, впервые вышедшие в свет вместе.
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