Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

В рамках 39-го Московского Международного кинофестиваля журнал The Hollywood Reporter собрал звезд российского кино на вечеринке White Party (Белая вечеринка). На мероприятии отметилось множество знаменитостей, однако особое внимание СМИ привлекли актеры Мария Голубкина и ее жених Борис Ливанов, впервые вышедшие в свет вместе.