"Какая большая стала": раздобревшую Голубкину затравили в Сети

Звезда проделала все производственные процессы: нарезала овощи, очистила рыбу, следила за готовностью. Как она отметила, приготовление лакомства требует определенной концентрации, так как важно не упустить детали. Также сложность заключалась в том, что суп варился для 40 человек, которые все это время наблюдали за происходящим.
Подписчики по достоинству оценили кулинарные способности Марии Голубкиной. Многие пожалели, что не знали о мероприятии с участием звезды. "Еда вкуснее вдвойне, если ПОВАР душевный! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пожалуйста, научите нас готовить этот божественный суп", "Маша – Вы умница! Жаль,что у меня не получилось попасть на Ваше мероприятие", – заявили в комментариях.
Однако нашлись и те, кто не оценил таланты Марии Голубкиной. Некоторые обратили внимание на то, что звезда сильно поправилась за время карантина. Правда, ее этот факт, видимо, нисколько не смущает – артистка веселится и с удовольствием делится другими любимыми рецептами.
"Пиар, крышку даже не открыли, и на лице не видно следов труда", "Какая большая стала", "Фигура пухнет, как на дрожжах", – написали возмущенные пользователи "Инстаграм".
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