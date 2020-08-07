Брошенная жена дала шанс Андрею Аршавину

Полтора года назад Андрей Аршавин оформил развод с журналисткой Алисой Казьминой. Она высказалась о расставании с футболистом и призналась, что готова дать ему второй шанс.

Андрей Аршавин оставил беременную третьим ребенком гражданскую супругу Юлию Барановскую ради эффектной брюнетки Алисы Казьминой. Роман развивался стремительно. Влюбленные поженились, и вскоре Алиса родила футболисту дочь Есеню.

Полтора года назад пара распалась. С тех пор, по словам Казьминой, она не видела Аршавина. "Я не поняла, почему в один прекрасный день Андрей просто не появился дома", – призналась Алиса.

Теперь через суд Аршавин пытается выселить из дома бывшую жену с тремя детьми (у нее есть дочь и сын от первого брака). Документы подала мать футболиста, на которую оформлена жилплощадь. Заявление поступило в марте, но из-за ограничений в связи с коронавирусом слушание состоится в сентябре.

Дочь футболист не видел давно. Есене исполнилось три года, она стала забывать именитого отца. "Сама идти на контакт после всего я не пыталась, но ему могу дать такую попытку. Что вообще он хочет от моей жизни и жизни моих детей, не знаю", – заявила Алиса.

Казьмина убеждена, что на Аршавина негативно влияет окружение. "Когда мы оставались один на один, без слов понимали друг друга, пока кто-то не вмешивался. Думаю, ничего не изменилось, но свита из псевдодрузей никогда не даст этого. Так же как не даст ему быть самим собой", – с горечью заключила брошенная жена футболиста.

Что касается детей Аршавина и Барановской, по мнению Казьминой, спортсмену на них плевать. Андрей видится с ними якобы ради имиджа.

"Пока мы жили вместе, казалось, любимее меня не будет. Да он и говорил, что уже ни с кем жить не будет. Уверена, что любит еще. Этот разрушительный развод, который просто сломал его, мою и жизни детей, никого не сделал счастливым", – подвела итог Алиса.