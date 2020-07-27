"Просто взял сисечку рукой": Аршавин стал приставать к порнозвезде прямо в кафе

Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор познакомилась с Андреем Аршавиным и его друзьями в Крыму. С футболистом и его приятелем эффектная блондинка отправилась в гостиничный номер.

Лола Тейлор призналась, что общение с Андреем Аршавиным было "очень интересным". "Он ко мне начал приставать прямо в кафе", – призналась порнозвезда. По ее словам, разговор с футболистом оказался весьма фривольным. Тогда спортсмен понял, что ему позволено все, и стал трогать Лолу за разные места. "Он не спрашивал разрешения. Просто взял сисечку рукой – и все", – сообщила порнозвезда.

А вот сфотографироваться с Лолой Андрей почему-то отказался. Женщина отметила, что все равно не собиралась выставлять этот снимок в социальные сети. Тем не менее, Андрей Аршавин и Лола Тейлор, прихватив его приятеля Владимира Быстрова, отправились из ресторана в гостиничный номер.

Вот только интима у трио не получилось. "Я же хотела селфи, а они не стали делать. Так почему я буду с ними заниматься сексом?" – задала риторический вопрос Лола. К тому же, в комнату к мужчинам и женщине зашел третий. "Не знаю, зачем. Может, тоже хотел присоединиться?" – предположила порноактриса.

По признанию Лолы, ей больше понравился приятель Андрея Владимир Быстров. "Он мне подходит! Он такой прикольный, классный, болтал все время. А Аршавин все время курил свой кальян и первое время почти не разговаривал. Я люблю людей повеселее!" – призналась Лола Тейлор.

Вот только Быстров порнозвезду не трогал. Распускал руки только его друг, отец четверых детей Андрей Аршавин. "Он себе много позволял. Но, повторюсь, я была не против. Честно говоря, до конца всего не помню. Я же тоже пила!" – призналась звезда фильмов для взрослых.