Лицемерие и наглость: как алкаша Ефремова спасают от тюрьмы

"У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по-ихнему все напротив", – рассказывала Феклуша в пьесе Островского "Гроза". Михаил Ефремов учился в Школе-студии МХАТ и, конечно, знает хорошо русскую классику. А еще он знает, что стыд – не дым, глаза не выест.

Кода после пьяной аварии на Садовом кольце, повлекшей смерть водителя грузовика, Михаил Ефремов каялся на камеру, его было по-человечески жаль. Казалось, что он искренне переживает.

"Непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", – клялся артист.

Страна, где пьет почти каждый, тут же подумала: "Вот настоящий мужик! Такой удар судьбы мужественно принимает!"

А потом трижды лишенный статуса адвокат что-то нашептал Ефремову, и тот стал отрицать свою вину в смерти человека. Все видели записи, на которых он, едва держась на ногах от наркотиков и алкоголя, спрашивал после аварии окружающих, жив ли пострадавший. Хвастался, что у него-де много денег, он вылечит несчастного водителя грузовика.

Теперь актер от своих слов отказывается: мол, ничего не помнит, а виноват только в том, что был пьян. Частички его кожи и волос на руле и подушке безопасности ничего не значат. А гашиш и гашишное масло на сиденье автомобиля принадлежат не ему вовсе – попробуй выясни, откуда они взялись.

Элементарное отсутствие совести у Михаила Ефремова не может не поражать. Если так пойдет и дальше, он может подать встречный иск к семье погибшего Сергея Захарова – мол, сам виноват, что ехал на отечественном ржавом фургоне без подушек безопасности и помешал движению дорогого авто артиста, да еще и повредил его.

Но как Ефремов будет жить в случае оправдательного приговора? Легко ли будет играть в комедиях на сцене и знать, что каждый в зале думает о тебе как об убийце? К тому же высший суд – Божий – никто не отменял. Это здесь можно ссылаться на амнезию. На том свете такие кульбиты не пройдут – юлить можно будет разве что в аду, у чертей на сковороде.

Судебный процесс над Ефремовым превратился в фарс и буффонаду. Адвокаты приезжают на заседания каждый день на новых машинах самых дорогих марок – тут и Maybach за 11 миллионов, и Rolls-Royce за 29 миллионов. Сам актер на виду у всех сидит с мобильным телефоном в руках, хотя условия домашнего ареста пользоваться мобильной связью запрещают. А там и не связь – так, картинки просто, уверяет защитник.

Ефремов, утопая в болоте собственного бесстыдства, пытается ухватиться за любую соломинку. И вот уже он говорит, что никогда не был в оппозиции, а стишки, высмеивающие власть, которые регулярно читал со сцены, ничего не значат. Мол, всего лишь профессия. Да и актером-то сын Олега Ефремова и Аллы Покровской себя не считает – говорит, что индивидуальный предприниматель всего-навсего.

А что дальше? Дальше суд, очевидно, будет снова и снова продлять ему домашний арест. Сидеть в элитной квартире в центре Москвы всяко приятнее, чем в СИЗО. А потом окажется, что состояние здоровья и многочисленные дети на иждивении не позволяют отправить пожилого Ефремова в колонию. И амнистия какая-нибудь подоспеет. Так уже много раз случалось с известными людьми – деньги и связи помогают избежать наказания.

Самое страшное, что грозит пьянице Ефремову, это запрет на управление транспортным средством на пару лет, обязательное лечение от наркотической и алкогольной зависимости, а также символический штраф тысяч в 50-100.

"Чем больше человек стыдится, тем больше он заслуживает уважения", – писал Бернард Шоу. Бессовестный Ефремов никакого уважения не заслуживает. И слава богу, что его уважаемые родители этого позора не увидели.