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Джигурда морил себя голодом: Для меня это не проблема

Джигурда морил себя голодом: Для меня это не проблема

Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Ему не составит труда голодание.
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Недавно гимнастка Ляйсан Утяшева сказала, что на месяц ей вполне хватит 50 тысяч рублей. Никите Джигурде потребовал и того меньше, чтобы пережить карантин. Оказывается, шоумен соблюдал пост – пил только кефир и ел гречневую кашу. Часть средств тратил на коммунальные платежи.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Во время режима самоизоляции у Джигурды были некоторые дни, когда он вообще ничего не ел. Он признался, что может вести аскетичный образ жизни. "Для меня это не проблема", – сказал актер.

Шоумен также отметил, что ему сложно комментировать высказывание Ляйсан, поскольку не знает, тратила ли она 50 тысяч только на еду или же на весь быт. Гимнастка же поясняла, что в рамках этой суммы она совершает покупки на рынке, а рестораны она практически не посещает.

Напомним, в прошлом месяце Никиту Джугурду задержали за нарушение карантина. Он посетил монастырь в Дивеево, за визит в который уже поплатилась Анастасия Волочкова. Кстати, актер довольно несерьезно относится к пандемии коронавируса. Что говорил он после проникновения в храм, ранее писали "Дни.ру",

Автор: 6 августа 2020, 21:18 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

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