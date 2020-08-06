"Вот-вот хватит инсульт": что случилось с Евгением Плющенко

Евгений Плющенко снялся в фильме, посвященном молодой фигуристке Александре Трусовой. Внешность прославленного фигуриста всерьез озаботила скандально известного блогера Лену Миро.

На днях на одном из телеканалов показали фильм "Александра Трусова. В четыре оборота!" Вкратце объясним: недавно в отечественном фигурном катании разразился скандал – Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, который с недавних пор тоже стал тренировать. "В общем, с мотивацией тут все понятно: оправдашки девочки за предательство. Заодно и рекламка тренера Жени", – сделала вывод о фильме блогер Лена Миро.

Она призналась, что ее очень взволновал в ленте вид Евгения Плющенко. В частности, как отметила блогер, "нездоровый бурый цвет лица". Лена даже полезла в интернет, чтобы уточнить, сколько ему лет, и нимало удивилась, узнав, что Евгению только 37. "Откровенно говоря, я всегда полагала, что именно так выглядят сильно пьющие люди, которых через вот-вот хватит инсульт", – заключила Миро.

"Ячмень под глазом. Сами глазки – мутные. Характерная билановская одутловатость – то ли от возлияний, то ли Любовь Успенская контактом своего косметолога поделилась. Вид крайне нездоровый. Особенно для очень еще молодого мужчины", – сделала вывод Лена.

По мнению блогера, Евгений Плющенко выглядит ровесником своей жены, продюсера Яны Рудковской. "Я не хочу верить, что Женя бухает. С чего вдруг? У него прекрасная жена, подгоняющая ему молоденьких спортсменочек на воспитание, и сын – будущий чемпион нашей Вселенной. Режим питания – из Дрезденского молочника. Режим сна – в сундуке от Луи Виттон", – в своем стиле высказалась блогер. Тем не менее, Лена призналась, что не понимает, что происходит с прославленным фигуристом. "Из него соки, что ли, все высосали?" – задала она риторический вопрос.