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Шоу-бизнес
Азиза рассказала о романе с известным женатым актером

Азиза рассказала о романе с известным женатым актером

Азиза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Азиза появилась в студии шоу "На самом деле". Популярная исполнительница пришла проверить жениха на детекторе лжи, но внезапно сообщила о романе с известным актером.
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Азиза сообщила, что пишет автобиографию. В книге она намерена раскрыть сенсационные подробности своей жизни. Например, певица откровенно расскажет о романтических отношениях с легендарным актером Николаем Караченцовым, который был значительно старше нее. Впрочем, разница в возрасте влюбленных совсем не волновала.

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 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

"Это было давно, аж в конце 90-х... Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой", – заявила Азиза, имея в виду супругу Николая Караченцова, актрису Людмилу Поргину.

Отношениям певицы с актером помешала ее мать. Узнав о романе, она категорически запретила дочери встречаться с Караченцовым – не хотела, чтобы та разрушила семью.

"Она сказала: "На чужой беде счастья не построишь!" Причем жена Караченцова все знала. Мне кажется, он и не скрывал. Я ничего у нее не украла, на себе его не женила", – отметила артистка. Когда актер попал в аварию, которая перечеркнула всю его прошлую жизнь, Азиза решила, что это знак свыше.

Напомним, что Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября 2018 года. Он долго боролся со злокачественной опухолью легкого. До этого легендарный актер в течение многих лет восстанавливался после страшного ДТП, в результате которого получил сильное повреждение мозга.

Автор: 6 августа 2020, 08:47 Источник: "На самом деле" ✓ Надежный источник
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Каким запомнился Николай Караченцов

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