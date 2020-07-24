Вдова Игоря Талькова накинулась на Азизу после ее сенсационных откровений

Игоря Талькова давно нет в живых, однако страсти вокруг него до сих пор кипят. Вдова артиста подала в суд на певицу Азизу, которую косвенно винят в смерти музыканта. прочитано 518 раз Через несколько дней, 29 июля начинается судебный процесс по иску вдовы известного артиста Игоря Талькова к певице Азизе. Татьяна Талькова считает, что певица Азиза оклеветала в одной из телепередач ее покойного супруга. ПО ТЕМЕ "Она сошла с ума": Тальков плюнул в вероломную Азизу Узнавшие об убийстве зрители ушли с концерта известного артиста "В телепередаче Азиза Мухамедова недвусмысленно намекала на всю страну на то, что якобы Игорь Тальков занимался сутенерством. Азиза рассказала, как он забрал ее из гостиницы, повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и взбунтовалась, то высадил прямо в лесу из машины… Телепередача проходила с участием полиграфа. Теперь жена Игоря Талькова обратилась в суд, где будет защищать имя мужа", – заявила адвокат вдовы артиста Ирина Игнашенкова. Скандал разразился еще в прошлом году, когда вышла программа, однако лишь сейчас пройдет судебное заседание. Оно переносилось из-за пандемии и последовавшего за ней карантина. Передача (кстати, скорее всего, речь идет о выпуске шоу "На самом деле" на Первом канале от 17 июня 2019 года) была приурочена к новости овозобновлении следствия по делу об убийстве Игоря Талькова. Тогда-то и вспомнили о певице Азизе, которую косвенно винят в смерти артиста. Напомним, на концерте, проходившем 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта "Юбилейный", произошел конфликт охранника Азизы Игоря Малахова и певца Игоря Талькова. В результате перестрелки артист погиб.

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