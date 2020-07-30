Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой

Певица Азиза накинулась на модель Алену Кравец и попыталась заткнуть ей рот рукой. Последняя получила травму, после чего у нее начались панические атаки.

Как пояснила Алена Кравец, она пострадала из-за ювелирных украшений Азизы. "У нее на пальцах были огромные кольца с металлическими вставками. В результате она впилась в меня ногтями, а кольцами расцарапала руку в кровь", – сообщила модель, отметив, что за кулисами Азиза злилась и материлась.

После этого инцидента состояние Кравец ухудшилось. "Когда мы с Азизой поссорились, я три ночи не спала. У меня болела душа: начались панические атаки, даже была трудно дышать!" – призналась светская львица. Она призналась, что всегда восхищалась Азизой и даже брала у нее уроки вокала, считая профессиональной артисткой.

Впрочем, после неприятного происшествия женщины сумели найти общий язык. Алена не устает нахваливать певицу: "Азиза – удивительная женщина: очень яркая, темпераментная, при этом нежная и ранимая".

Модель прокомментировала и другой скандал вокруг звезды. Он касается разбирательств Азизы с семьей артиста Игоря Талькова.

Кравец встала на сторону певицы: "Им не понравилось, что Азиза в одной из программ рассказала, как Игорь Тальков еще при жизни решил познакомить ее с криминальным авторитетом. А когда она ехать отказалась, высадил ее из машины зимой одну в лесу ночью! Это же просто ужасно! Ведь на Азизу мог запросто напасть маньяк, ее могли растерзать звери! Я считаю, что это с них надо брать моральную компенсацию. Хочу пойти на суд и заступиться за Азизу!"