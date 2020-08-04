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"Сладкая парочка": счастливый Виторган прильнул к Нинидзе

Максим Виторган. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Максим Виторган по-настоящему счастлив с Нино Нинидзе. Возлюбленная положительно влияет на актера.
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Максим Виторган повстречал Нино Нинидзе сразу после развода с Ксенией Собчак. Актер увидел будущую избранницу на вечеринке по случаю дня рождения их общего друга.

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 Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Сначала возлюбленные скрывали от общественности свои чувства, но спустя несколько месяцев начали делиться совместными снимками в "Инстаграм". Даже Собчак заметила, что новая возлюбленная изменила Виторгана. Он будто расцвел.

Поклонники приходят в восторг, когда видят новые фото Максима и Нино. Например, недавний снимок произвел фурор. Возлюбленные показали, как они любят друг друга. На фото видно прильнувшего к Нинидзе Виторгана. Актеры от счастья широко улыбаются.

Под кадром появилось множество комментариев. "Вы просто светитесь! Очень радуюсь за вас", "Как же вы гармоничны вместе", "Будьте счастливы!", "Сладкая парочка", – написали пользователи Сети.

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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Недавно Максима Виторгана заметили с кольцом на безымянном пальце. Поклонники успели порадоваться за актера, но оказалось – не все так однозначно. Для чего возлюбленный Нино Нинидзе надел украшение, ранее писали "Дни.ру".

Автор: 4 августа 2020, 18:48 Источник: Instagram

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