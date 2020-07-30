Виторгана заметили с обручальным кольцом после слухов о скорой женитьбе

В теленовелле актеру досталась одна из главных ролей. Экс-муж журналистки Ксении Собчак играет Павла – посредника между Министерством здравоохранения и частными предприятиями. В кадре Максим Виторган появляется всегда с иголочки: дорогой костюм, аксессуары.
По словам актера, его персонаж – бойкий везунчик. Герой всегда на коне, у него все получается, успех сопутствует во всем. Однако внезапно удача начинает изменять Павлу. По словам Максима, он встречал таких людей в реальной жизни. "Я по типажу другой", – сообщил актер.
Присутствующие на съемках сериала "Чиновница" обратили внимание на правую руку знаменитости. Безымянный палец артиста украшает обручальное кольцо. Как удалось выяснить журналистам, Виторган все еще холост. По словам звезды, украшение бутафорское. Символ брачных уз необходим по сюжету теленовеллы.
Напомним, что после развода с теледивой Ксенией Собчак Максим Виторган встретил новую любовь. Ею оказалась 29-летняя грузинская артистка Нино Нинидзе. Актер на 18 лет старше зазнобы. Разница в возрасте, кажется, совсем не мешает паре.
Некоторое время назад СМИ муссировали слух о женитьбе артиста. Поговаривали, что Виторган сделал предложение Нинидзе, и скоро состоится свадьба. Однако артисты эти сплетни активно опровергают.
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