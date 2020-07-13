"Ты обречена нравиться": Виторган обратился к своей возлюбленной

В понедельник 13 июля подруга Максима Витограна Нино Нинидзе отмечает день рождения. Девушке исполнилось 29 лет. Артист нежно поздравил избранницу с важной датой.

Актер опубликовал в инстаграм-профиле черно-белый снимок любимой женщины. На фотографии актриса стоит с закрытыми глазами, а ее волосы развевает ветер.

Максим Виторган обратился к Нино Нинидзе, назвав ее "прекрасной N". По мнению звезды, это упоминание придумано именно для такой женщины, как она. Влюбленный артист добавил, что первая буква ее имени – это нежность. Он назвал наградой возможность дотрагиваться до подруги. "Ты обречена нравиться", – заявил бывший супруг Ксении Собчак.

По словам актера, возлюбленная – та самая настоящая женщина, которую отправили на Землю из космоса. Также Максим Виторган написал под фото несколько строк на грузинском. По слухам, артист даже начал учить родной язык своей подруги.

Поклонники звезды присоединились с поздравлениям. "Как хорошо сказано! Когда есть такие мужчины, женщина "обречена" быть любимой и желанной (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сколько скрытой любви и нежности за благородством фраз. И как всегда, очень поэтично и вдохновенно, "Верх нежности, просто каждая буква смысла этого признания в любви попадает в самое сердце",-отметили в комментариях.