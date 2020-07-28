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Одержимость Ксенией Собчак мешает Максиму Виторгану строить личную жизнь

Одержимость Ксенией Собчак мешает Максиму Виторгану строить личную жизнь

Максим Виторган и Нино Нинидзе. Фото: instagram.com/ninosha13
Максима Виторгана и Нино Нинидзе связывают не только романтические отношения, но и рабочие. В этом уверен ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев. Обоим партнерам нравится быть любовниками, не имея до сих пор серьезных обязательств друг перед другом.
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"Но несмотря на то, что пара всегда на одной волне, настоящие единомышленники, полностью влюбиться в Нино Виторгану мешает одержимость Ксенией Собчак, которая до сих пор его не отпускает", – комментирует ситуацию астролог.

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В астрологической карте Максима действительно стоят новые серьезные отношения, но через год-полтора. Вероятно, это будет и Нино, но, как заявлял Ермолаев еще в октябре, Нинидзе до конца не понимает чего хочет от отношений, в то время, как Виторган более серьезен.

Как показывает астрологическая карта Нино – она очень любит себя, обладает рассудительностью, интеллектом, твердым упрямым характером и высоким уровнем сексуальной энергии, что придает ей еще большей уверенности в себе. "Но и за это есть кармическая расплата – у Нинидзе имеются проблемы по женской части, и забеременеть ей удастся с трудом", – добавил Ермолаев.

28 июля 2020, 06:49
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Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У него все это было и не раз. Вы не предполагаете, что человек просто живет? На кой ему женитьба? Какая одержимость? Кем? У вас во лбу звезда горит. Оставьте людей в покое.
1

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