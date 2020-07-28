Одержимость Ксенией Собчак мешает Максиму Виторгану строить личную жизнь

"Но несмотря на то, что пара всегда на одной волне, настоящие единомышленники, полностью влюбиться в Нино Виторгану мешает одержимость Ксенией Собчак, которая до сих пор его не отпускает", – комментирует ситуацию астролог.

В астрологической карте Максима действительно стоят новые серьезные отношения, но через год-полтора. Вероятно, это будет и Нино, но, как заявлял Ермолаев еще в октябре, Нинидзе до конца не понимает чего хочет от отношений, в то время, как Виторган более серьезен.

Как показывает астрологическая карта Нино – она очень любит себя, обладает рассудительностью, интеллектом, твердым упрямым характером и высоким уровнем сексуальной энергии, что придает ей еще большей уверенности в себе. "Но и за это есть кармическая расплата – у Нинидзе имеются проблемы по женской части, и забеременеть ей удастся с трудом", – добавил Ермолаев.