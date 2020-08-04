Пошел вразнос: Прилучный закрутил роман за спиной Карпович

Вскрылись новые пикантные обстоятельства личной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Якобы любвеобильный артист обратил внимание сразу на двух своих коллег.

С тех пор, как стало известно о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович, звезду комедийного сериала "Папины дочки" называют разлучницей. Дескать, с ее подачи актер расстался с женой, актрисой Агатой Муцениеце, оставил двух детей. Однако журналисты выяснили, что не только с эффектной брюнеткой артист крутил роман. Якобы параллельно Павел имел отношения с актрисой Юлией Франц.

Девушка прославилась благодаря роли ведьмы Оксаны из фильма "Гоголь. Вий". С Юлией Франц (кстати, говорят, ее настоящая фамилия Дзуцева – Прим. ред.) Павел Прилучный познакомился на съемках фильма "Тень звезды". Отметим, что картина выйдет в прокат в конце августа. По сюжету героиня Юлии – возлюбленная героя Павла. "Там у них даже постельные сцены были", – рассказали в окружении Прилучного. Вот так и вышло, что якобы Павел начал встречаться параллельно и с Юлией, и с Мирославой.

Однако долгими отношения Прилучного и Франц не были. Вскоре они расстались. "Она узнала, что помимо жены у него, оказывается, есть еще и Мирослава. Юля в какой-то момент утомилась от "четырехугольника" и сама ретировалась из этих странных отношений", – сообщили приближенные к артисту люди.

Самое интересное, что, скорее всего, жена Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце, знала о его отношениях и с Юлией Франц, и с Мирославой Карпович. Говорят, якобы чтобы сгладить свою вину перед супругой, артист подарил ей дорогую иномарку. Правда, теперь почему-то на ней ездит звезда комедийного сериала "Папины дочки". Более того, ходят слухи, что Мирослава Карпович и Павел Прилучный стали жить вместе.