Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Вторник
4 августа
Лента новостей
14:03
Лукашенко заявил о переброске новой группы "боевиков" в Белоруссию
13:54
Порадуй, доча, мужиков: мать погнала ошарашенную Хилькевич на резкое увеличение груди силиконом
13:50
Меган Маркл облили помоями в день рождения
13:41
Адвокат Ефремова назвал клеветой слухи о его причастности к делу о мошенничестве
13:41
Анна Ардова привела к Андрею Малахову подросших детей
13:37
Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране: Мы справились с этой бедой
13:26
"Лукашенко плохо": состояние появившегося на публике президента вызвало вопросы
13:23
Страшное предательство: почему инсульт сразил Елену Кондулайнен
13:22
В Новосибирске арбуз стал причиной драки десантников и продавца
13:01
В Красноярске водитель скутера врезался в коляску с ребенком
12:59
Похудевшая Дубцова стала выглядеть на 10 лет моложе
12:50
Лукашенко обвинил Россию в огромных экономических потерях Белоруссии
12:47
Муж Савельевой отказался сотрудничать с театром "Современник" после ухода Гармаша
12:47
Стала мамой: 55-летняя певица Анастасия рассказала о родах после развода с Юлианом
12:47
Звезда "Сватов" Анна Кошмал стала частью популярного проекта "Папик"
12:37
В Москве загорелось здание хостела
12:14
Надбавка 20 тысяч: власти подняли зарплаты некоторым военным
12:10
Изуродован стригущим лишаем: с роженицей из "Дома-2" случился припадок после страшной новости
12:04
Мария Куликова из сериала "Склифосовский" высказалась о новом замужестве
11:58
Ведущий Александр Гордон расстался с молодой женой
11:46
В Подмосковье на дороге загорелся автомобиль
11:44
Обращение Лукашенко к белорусскому народу и парламенту: главное
11:36
"Мы все делаем правильно": Тутберидзе высказалась после предательства Косторной
11:21
Анна Хилькевич увеличила грудь из-за позорного случая с одноклассником
11:09
Черногория открыла границы для россиян
10:56
Затяжная депрессия: Сати Казанова сделала шокирующее признание
10:50
За последние сутки коронавирус в России выявили у 5 159 человек
10:44
"Я – мать": Елка впервые показала приемного мальчика
10:35
Головин из "Кадетства" вышел в свет с новой возлюбленной
10:34
В Ачинске мужчина чудом выжил после выстрела в голову
10:18
"Корова на льду": Бузова решилась на смелый эксперимент
10:17
Лукашенко предложил изменить Конституцию Белоруссии
10:13
"Спасибо за твою любовь": известный актер обратился к Татьяне Арнтгольц
10:11
В Подмосковье произошла смертельная авария с участием грузовика
09:45
Снятый с другой женщиной муж Полины Гагариной странно объяснился
09:32
Получение пособий: подробности августовских изменений
09:28
"Говорят про тайный развод": известный модельер о кризисе в семейной жизни Пугачевой и Галкина
09:03
"Ты объявил войну": Ахеджакову возмутил подогревающий хамство и агрессию Гармаш
08:58
Наталья Подольская показала живот после сообщения о беременности
08:58
Шнуров о богатстве патриарха Кирилла: Крест торчит из "роллс-ройса"
08:14
Запад затаил дыхание в ожидании "большого сюрприза" от Путина
06:04
Пожилая Цыганова показала роскошную фигуру в купальнике
04:01
Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела
02:00
Стал известен мотив отношений Авербуха и Арзамасовой
00:20
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 августа 2020 года
22:03
Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко
22:00
Жена угрожала рэперу Картрайту незадолго до его смерти
21:36
Загитова вошла в пятерку самых красивых женщин России
20:57
Народ осудил быстро оправившегося от смерти жены Норкина
20:51
В Коми произошел разлив нефти
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Источник: Белорусские силовики отказываются от поддержки Лукашенко
Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко
"У меня будет нервный срыв": оставшаяся с двойняшками Пугачева караулила Галкина у порога
Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии
Эксперт рассказал об ошибке Лукашенко: Силовики предают первыми
Адвокат Ефремова назвал дело актера самым легким в своей практике
Шоу-бизнес
Похудевшая Дубцова стала выглядеть на 10 лет моложе

Похудевшая Дубцова стала выглядеть на 10 лет моложе

Ирина Дубцова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ирина Дубцова ошеломила своим видом на светском мероприятии. Она посетила звездный марафон, посвященный 25-летию "Русского Радио".
прочитано 440 раз

Певица продемонстрировала идеальную фигуру. Ирина Дубцова похудела как минимум на десять килограммов.

ПО ТЕМЕ

Резко похудевшая Дубцова похвасталась осиной талией

Изменившуюся Дубцову закидали камнями

 Ирина Викторовна Дубцова

Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

Однако некоторые скептически настроенные пользователи Сети не верят, что артистка действительно сбросила лишние килограммы. Они считают, что знаменитость злоупотребляет фотошопом, выкладывая кадры в свой инстаграм-аккаунт.

Отметим, ранее Ирина Дубцова рассказывала, что врачи только недавно нашли причины, по которым она быстро набирает вес. Виной всему оказался стресс. Таким образом ее организм борется за жизнь и здоровье. Певица поняла, что если бы на фоне трудностей была бы худой, то у нее начались бы проблемы с давлением, сосудами и т.д.

Также звезда признавалась, что благодаря карантину из-за пандемии коронавируса смогла восполнить свои ресурсы. Ирина Дубцова выспалась и уделила время своим родным, как обычный человек, а не звезда.

Напомним, Ирина Дубцова однажды прибегала к пластике для улучшения внешности. После рождения ребенка певица сделала операцию на груди. Сейчас исполнительница тщательно следит за внешним видом – активно посещает косметологов, придерживается правильного питания и умело пользуется макияжем, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту.

Автор: 4 августа 2020, 12:59 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии
Политолог: Белорусы готовы избрать любого, кроме Лукашенко
Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко
Эксперт о положении Лукашенко: Его сторонники не могут собрать даже маленький пикет

Шоу-бизнес

Порадуй, доча, мужиков: мать погнала ошарашенную Хилькевич на резкое увеличение груди силиконом
Меган Маркл облили помоями в день рождения
Адвокат Ефремова назвал клеветой слухи о его причастности к делу о мошенничестве
Страшное предательство: почему инсульт сразил Елену Кондулайнен

Проишествия

Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову расчлененного рэпера Картрайта
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о желании сделать пластику груди

Артистка призналась в сокровенном
Шоу-бизнес

"Куда исчезла красота?!": переставшая сниматься Оксана Фандера сильно изменилась

Поклонники не узнают артистку
Шоу-бизнес

Яна Кошкина – новая ведущая проекта "Дом-2"? Актриса отреагировала на слухи

Звезда ТНТ дала неоднозначный ответ

Сериалы

Пропавшую с экранов звезду сериала "Бедная Настя" Елену Корикову обвиняют в пластике и алкоголизме

Артистка в последнее время редко появляется на публике

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года
Совет на выходные, 1-2 августа 2020 года
Гороскоп на выходные, 1-2 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вошла в пятерку самых красивых женщин России
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину
Фигуристка Косторная покинула команду Тутберидзе
Юлия Липницкая показала новорожденную дочь

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+