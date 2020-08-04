Похудевшая Дубцова стала выглядеть на 10 лет моложе

Ирина Дубцова ошеломила своим видом на светском мероприятии. Она посетила звездный марафон, посвященный 25-летию "Русского Радио".

Певица продемонстрировала идеальную фигуру. Ирина Дубцова похудела как минимум на десять килограммов.

Однако некоторые скептически настроенные пользователи Сети не верят, что артистка действительно сбросила лишние килограммы. Они считают, что знаменитость злоупотребляет фотошопом, выкладывая кадры в свой инстаграм-аккаунт.

Отметим, ранее Ирина Дубцова рассказывала, что врачи только недавно нашли причины, по которым она быстро набирает вес. Виной всему оказался стресс. Таким образом ее организм борется за жизнь и здоровье. Певица поняла, что если бы на фоне трудностей была бы худой, то у нее начались бы проблемы с давлением, сосудами и т.д.

Также звезда признавалась, что благодаря карантину из-за пандемии коронавируса смогла восполнить свои ресурсы. Ирина Дубцова выспалась и уделила время своим родным, как обычный человек, а не звезда.

Напомним, Ирина Дубцова однажды прибегала к пластике для улучшения внешности. После рождения ребенка певица сделала операцию на груди. Сейчас исполнительница тщательно следит за внешним видом – активно посещает косметологов, придерживается правильного питания и умело пользуется макияжем, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту.