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Шоу-бизнес
Резко похудевшая Дубцова похвасталась осиной талией

Резко похудевшая Дубцова похвасталась осиной талией

Ирина Дубцова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ирина Дубцова всегда признавалась, что ей с трудом удается удержать свой вес в пределах нормы. Девушка легко набирает килограммы, а вот уходить лишнее не торопится.
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Во время карантина многие представители шоу-бизнеса жаловались, что из-за малоподвижного образа жизни полнеют. Как только самоизоляционные меры ослабили, почти все отправились в детокс-отели сбрасывать лишнее.

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Однако некоторым удалось не только сохранить фигуру, но и скинуть несколько килограммов. Например, после карантина Ирина Дубцова вышла заметно похудевшей. Девушка хвасталась стройными ногами и тонкой талией на "Выпускном 2020", который прошел в парке Горького в Москве. Артистка выступила перед школьниками и попозировала фотографам.

Также в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Ирина Дубцова опубликовала видео, на котором хорошо видны изменения в фигуре. Для съемок артистка выбрала черный комбинезон, который выгодно подчеркнул стройные ноги. Осиную талию исполнительница выделила серебристым ремешком.

Не так давно выпускница "Фабрики звезд" рассказала, почему постоянно набирает вес. Врачи выяснили, что таким образом организм Ирины Дубцовой реагирует на стресс. Если бы девушка была худой, то имела бы большие проблемы с давлением и сосудами.

Автор: 28 июля 2020, 04:36 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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Ирина Дубцова опубликовала откровенные снимки

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Гость
Никому из ва не помог детокс. Молитесь на пластических хирургов, которые вас убивают, срезают, утрамбовывают.
Никому из вас не помог детокс. Молитесь на пластических хирургов, которые вас уШивают, срезают, утрамбовывают.
Гость
Ответить
Никому из ва не помог детокс. Молитесь на пластических хирургов, которые вас убивают, срезают, утрамбовывают.
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