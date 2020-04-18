Изменившуюся Дубцову закидали камнями

Популярной певице Ирине Дубцовой пришлось оправдываться за слишком свежий вид. Девушка выложила на своей странице в Инстаграм новое видео, на котором продемонстрировала пышущее молодостью и энергией лицо.



Подписчики восхитились преобразившейся звездой и завалили ее комплиментами. Однако многие посчитали, что здесь не обошлось без ножа хирурга. Дубцову стали обвинять в пластике и осудили за то, что она не поддерживает естественность и натуральность в женской красоте.



Певица попыталась оправдаться перед фанатами и заверила, что не делала никаких операций. Артистке даже пришлось выложить в сториз фотографию 16-летней давности – с ее помощью Дубцова надеялась доказать, что привлекательные черты лица достались ей от природы.

"Такой же нос, глаза и скулы", – подписала кадр Дубцова. Она пояснила, что в ее внешнем виде поменялись только цвет волос и толщина бровей, и объяснила эти корректировки образа требованиями моды.

Все же напомним, в прошлом Ирина Дубцова однажды точно прибегала к пластике. После рождения ребенка певица сделала себе операцию на груди. Сейчас девушка пристально следит за своим внешним видом – активно посещает косметологов, придерживается правильного питания и умело пользуется макияжем, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту.