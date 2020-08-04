"Говорят про тайный развод": известный модельер о кризисе в семейной жизни Пугачевой и Галкина

Слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина появляются периодически. Поговаривают, что в отношениях Примадонны и юмориста не все гладко. Одна из самых известных дизайнеров России Аника Керимова не один год наблюдает за супругами, часто встречается с ними на светских раутах и премьерах. Она рассказала, что на самом деле происходит в звездной семье.



"Когда эти разговоры о разводе Аллы Борисовны и Максима только пошли, я не обратила на них внимания, – заявила Аника "Дни.ру". – У нас предостаточно злых языков, которые часто хотят выдать за действительное желаемое. Для многих как кость в горле союз Аллы и Максима. Люди видят, что они живут душа в душу, и не могут это пережить. Одна моя клиентка уверяла, что Алла Борисовна якобы оформила развод с Галкиным, причем тайно, как в свое время сделала с Киркоровым. И пока не хочет об этом говорить".



Керимова заверила: поводов для беспокойства нет. Алла Борисовна с Максимом продолжают жить в замке в деревне Грязь и заниматься воспитанием детей. "Я много раз наблюдала, как трепетно относится Максим к Алле и, честно говоря, всегда восхищалась этим, – продолжила Аника. – Он очень галантный мужчина: всегда руку подаст, нежно придержит во время спуска по лестнице".

"Как-то я подошла к Алле Борисовне и сказала, что ей повезло с Максом. Примадонна в свойственной ей манере пошутила: "А как ему-то со мной!" А потом добавила: "Это точно!" У них и сейчас все хорошо", – улыбнулась Керимова.

По мнению дизайнера, браку Пугачевой и Галкина ничего не угрожает. "Все основные кризисы семейной жизни они уже давно прошли, – отметила Аника. – И первый год, и первые три года, и первые семь лет. Сложный кризис – после 14 лет совместной жизни, но это у молодых пар. Алла и Максим – состоявшиеся личности, которые знают, чего хотят от жизни. Они будут жить вместе долго и счастливо!"