Как Пугачева: Повалий с мужем тоже решились на заморозку

Кто бы мог подумать, что звезды эстрады могут заниматься садово-огородными работами как простые смертные! А поди ж ты – Валерий Леонтьев снимает урожай манго и авокадо, огурцы Аниты Цой считаются лучшей валютой. Не отстает и Таисия Повалий.

прочитано 1085 раз Народная артистка Украины живет под Киевом в своем доме. Рядом – небольшой огород, в котором Таисия управляется вместе с мамой Ниной Даниловной. ПО ТЕМЕ "Никто не должен знать, чего мне это стоит!": Повалий рассказала о невыносимой боли "Когда рушится семья – во все стороны летят острые осколки": пронзительный рассказ Повалий о разводе Алла Борисовна Пугачева певица "В этом году у нас хороший урожай: черешня, вишня, абрикосы, – похвастался муж и продюсер певицы Игорь Лихута. – Едим свои кабачки, огурцы и даже кукурузу. Початки полюбил и наш внук Демьян. А еще ему нравится все кислое – лимоны, мандарины, апельсины".

Вареньям и компотам семья эстрадной звезды предпочитает полезную заморозку. "По 10-15 килограммов овощей и фруктов мы заготавливаем на зиму, – заверил Лихута. – Для этой цели купили две мощные морозильные камеры, благодаря чему всю зиму будем опять с витаминами". Близкие Повалий знают, как вкусно она готовит борщ с пампушками и другие блюда украинской кухни. Сама же строго следит за тем, что ест, не позволяет себе лишнего, поэтому и выглядит в 55 лет потрясающе. Стоит заметить, что замораживает овощи и фрукты и Алла Пугачева. Ее муж Максим Галкин на своей странице в "Инстаграм" периодически показывает, что выросло в их огороде благодаря стараниям Аллы Борисовны. Редис, шпинат, перец, помидоры, петрушка – у звездной пары все свое!