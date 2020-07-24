Как Пугачева: Повалий с мужем тоже решились на заморозку

Народная артистка Украины живет под Киевом в своем доме. Рядом – небольшой огород, в котором Таисия управляется вместе с мамой Ниной Даниловной.
"В этом году у нас хороший урожай: черешня, вишня, абрикосы, – похвастался муж и продюсер певицы Игорь Лихута. – Едим свои кабачки, огурцы и даже кукурузу. Початки полюбил и наш внук Демьян. А еще ему нравится все кислое – лимоны, мандарины, апельсины".
Вареньям и компотам семья эстрадной звезды предпочитает полезную заморозку. "По 10-15 килограммов овощей и фруктов мы заготавливаем на зиму, – заверил Лихута. – Для этой цели купили две мощные морозильные камеры, благодаря чему всю зиму будем опять с витаминами".
Близкие Повалий знают, как вкусно она готовит борщ с пампушками и другие блюда украинской кухни. Сама же строго следит за тем, что ест, не позволяет себе лишнего, поэтому и выглядит в 55 лет потрясающе.
Стоит заметить, что замораживает овощи и фрукты и Алла Пугачева. Ее муж Максим Галкин на своей странице в "Инстаграм" периодически показывает, что выросло в их огороде благодаря стараниям Аллы Борисовны. Редис, шпинат, перец, помидоры, петрушка – у звездной пары все свое!
Популярные темы форума
Украинская кровь
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Плоский зад
Хочу выйти замуж
Я люблю мужа сестры
Повелась на бабки
Как можно любить Россию?
Диденко нашла нового мужа
Каких вы хотите женщин?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?