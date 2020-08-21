Стройная Решетова поделилась особенностями своей диеты: Ем все

Анастасия Решетова сейчас в Сен-Тропе вместе с сыном Ратмиром. Звезда отправилась в отпуск без Тимати, заявив, что иногда членам семьи стоит отдыхать друг от друга.

В четверг, 20 августа, она опубликовала серию фотографий, на которых предстала в белом сарафане. На кадрах девушка рэпера сидит на диване в саду. Прекрасно видны длинные стройные ноги модели и осиная талия. На столе перед Анастасией Решетовой стоит несколько тарелок с фруктами.

В публикации звезда оставила цитату из романа Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея". Автор рассуждает на тему женщин. По его мнению, прекрасная половина человечества вдохновляет мужчин на шедевры, но потом мешает их создавать.

Поклонники Анастасии Решетовой остались в восторге от фотографий и цитаты. Однако многие поинтересовались, как девушка держит себя в форме. Некоторые предположили, что секрет прост: нужно питаться лишь фруктами и овощами. Подруга Тимати расстроила подписчиков и заявила, что не сидит на диетах. "Ем все и в любое время", – отметила она.

"Вы нереальная красотка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так смешно видеть Настю в платьях! Хорошо хоть пистолет под юбкой можно спрятать", "Очень красивая. Говорите, кушаете много, но фигура очень красивая", "Очень красивый сарафан! Идеальный для лета! А Настя и так всегда и во всем красивая!" – написали в комментариях.

Напомним, недавно появились слухи о том, что в семье Анастасии Решетовой и Тимати не все гладко. Многие не понимают, как артист смог уехать в отпуск без возлюбленной. Пока модель наслаждается летом вместе с сыном, рэпер успел посетить Грецию со старшей дочерью и отпраздновать день рождения в Чечне.