Названа причина неудачных союзов Тимати с моделями

Последнее время ходят слухи о том, что в отношениях у Тимати и Анастасии Решетовой не все гладко. После нескольких месяцев самоизоляции пара разъехалась по разным странам.

Модель в личном блоге отметила, что безумно устала за последнее время, поэтому нуждается в полноценном отдыхе. Она забрала сына Ратмира и улетела в Сен-Тропе к отцу рэпера. Тимати же взял шестилетнюю Алису от союза с Аленой Шишковой и отправился загорать в Грецию.

Стоит отметить, что такая же ситуация сложилась у артиста и перед тем, как завершились его отношения с предыдущей моделью. Сначала ребята перестали выезжать вместе на курорты, а затем и вовсе расстались. Поклонники переживают за рэпера.

Отар Кушанашвили в беседе с журналистами высказался на эту тему. По его словам, Тимати постоянно выбирает себе в подруги неподходящих девушек. Он заключает союзы на основе эротической тяги, что совершенно не годится для длительного взаимодействия. По словам телезвезды, из космоса видно, что барышни не созданы для семьи.

При этом Отар Кушанашвили сделал комплимент Тимати, отметив, что артист действительно любящий отец. В этом вопросе журналист сравнивает с собой, заявляя, что его, чемпиона по части демографии, не проведешь. Стоит отметить, что у шоумена восемь детей от трех разных женщин.