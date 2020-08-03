Бабушка нанесла жестокий удар малолетней дочери Аршавина

В Санкт-Петербурге 23 сентября пройдет судебное заседание о выселении бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой с детьми из квартиры. Заявление от матери футболиста Татьяны Ивановны поступило в суд еще весной, но дело застопорилось из-за режима самоизоляции.
Ответчики по делу – младшая дочь Андрея и бывшая жена Алиса, а также двое ее детей от первого брака. Мать футболиста хочет выселить бывшую невестку из своей квартиры. Отметим, что после расставания и судебных разбирательств с Юлией Барановской спортсмен стал записывать недвижимость на мать.
В Сети обсуждают эти события. Многие не понимают, как Аршавин может оставить без жилья родную дочь, которой нет и пяти лет. Впрочем, некоторые утверждают, что без крыши над головой маленькая Есеня не останется. Говорят, Казьмина – женщина состоятельная, да еще имеющая влиятельного поклонника.
Не молчит в этой истории и мать Алисы. Она бурно отреагировала на публикацию Аршавина, когда тот обнародовал видео встречи со старшими отпрысками. Дама не поверила в эту идиллию и припомнила недавний скандал с "групповухой".
Андрей предпочитает не комментировать скандальные подробности своих разбирательств с бывшими женами. Не отреагировал он и на шумиху с порнозвездой Лолой Тейлор, которая якобы отказала футболисту и его приятелю в сексе.
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