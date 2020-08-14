Коллеги нанесли Тимати обидный удар

Генеральный директор и соучредитель лейбла Black Star Пашу и его жена Ханна крестили дочь Адриану. Бывшего партнера по бизнесу, рэпера Тимати на важное событие они не пригласили.



Крестным отцом малышки стал один из основателей лейбла Black Star – Вальтер. Рэпера Тимати же, который считал Пашу другом, на таинстве не было. Поклонники уверены, что музыкант в ссоре с бывшими коллегами.

Вальтер признался, что впервые стал крестным. Он пообещал оберегать Ариадну всю твою жизнь и быть рядом.

Напомним, Пашу и Ханна женаты уже пять лет. К слову, певица признавалась, что мечтает еще родить мужу сына. Пока же знаменитая пара максимум времени уделяет карьере. Пашу нужно еще больше работать, так как с уходом из лейбла рэпера Тимати дел в продюсерском центре прибавится.

Black Star был организован в 2006 году. Партнеры рэпера Тимати, Вальтер и Пашу подняли компанию на очень высокий уровень. Но со временем возникало все больше противоречий в их сотрудничестве.

Как писали "Дни.ру", неспокойно у рэпера Тимати и в семье. Ходят слухи, что у него не все гладко с возлюбленной – моделью Анастасией Решетовой. О возможных конфликтах в Сети заговорили после того, как певец улетел на отдых со своей матерью Симоной Юнусовой и дочерью от Алены Шишковой – Алисой. Избранницу же музыкант брать не стал. Позже Решетова призвала фолловеров не надумывать и не строить догадок.