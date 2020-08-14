Ветлицкая довела дочь Лазаревой до слез

Светлана Лазарева стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певица рассказала о том, почему перестала дружить с Натальей Ветлицкой.

Когда-то две певицы – блондинки Наталья Ветлицкая и Светлана Лазарева были лучшими подругами. Свою единственную дочь Наталью Света назвала, как не сложно догадаться, в честь приятельницы. Однако в какой-то момент дружеские отношения прервались.

Светлана Лазарева убеждена, что ее просто оговорили. "Я просто оказалась в какой-то ситуации такой разменной монетой. Знаете, как бывает, хочешь сделать хорошо, а получается как всегда... У нас так произошло, что мне позвонила Наташа, она даже не стала выслушивать меня... Просто ей ну наговорили ерунду, она в это поверила. И выслушала только ту сторону, которая ей наговорила. Как-то эмоционально произошло все. И я посчитала, что если Наташа захочет узнать, я думаю, она узнает. А если не захочет... Это право человека и оправдывается тот, кто виноват", – рассказала артистка.

Интересно, что Наталья Ветлицкая была крестной матерью дочки Светланы Лазаревой. Однако потом сменила веру и отказалась быть крестной Наташи. "Она позвонила Наташе... Наташа, конечно, очень переживала. Она еще маленькая была, лет 10-11. Она так плакала, бедняга!.." – вспомнила Светлана Лазарева.

Отметим, что дочь Наталью Светлана Лазарева родила во втором браке. В первый раз она вышла замуж за поэта-песенника Симона Осиашвили. Однако они расстались, как говорят, из-за того, что он не хотел иметь детей. Затем певица сочеталась браком с Валерием Кузьминым. Они вместе почти 25 лет.

Светлана Лазарева не скрывает, что у них в отношениях не всегда все было гладко. Например, бизнесмену не нравилось, что артистка посвящает больше времени работе, чем близким. "У нас итальянская семья: можем поругаться, разбежаться. Когда-то давно сказала ему, что если он кого-то себе найдет, то я его застрелю!" – со смехом сообщила певица. К счастью, супругам удалось преодолеть все разногласия.